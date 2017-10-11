Линекер: «Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица»

Месси - Отличный игрок эпохи Роналду..
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал нападающего Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком за всю историю футбола.
Напомним, что 30-летний форвард забил три гола в матче отборочного турнира против Эквадора (3:1), благодаря чему аргентинцы вышли на чемпионат мира в Россию.
«Он вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица», – написал Линекер на своей странице в твиттере.
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— Gary Lineker (@GaryLineker) 11 октября 2017 г.