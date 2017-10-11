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  • Линекер: «Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица»

Линекер: «Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица»

11 октября 2017, 14:28
25

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал нападающего Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком за всю историю футбола.

Напомним, что 30-летний форвард забил три гола в матче отборочного турнира против Эквадора (3:1), благодаря чему аргентинцы вышли на чемпионат мира в Россию.

«Он вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица», – написал Линекер на своей странице в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Испания. Примера Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1507721601
Черти разводят кур ?
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x-x-x-x-x
1507721734
так и есть. ты чертво курица тогда
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Dammit
1507721905
По-моему, всем объективным и адекватным ценителям футбола и так понятно, что Месси - лучший. А вытащить такую слабую Аргентину на ЧМ - очень дорогого стоит
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Ivan7107
1507721969
Лучший во всех показателях причем на голову выше , кроме как собственно в игре головой.
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bset
1507722037
Hello, chicken.
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38 попугаев
1507722401
Ждем фото куриц с головой Линекера)))
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Бойкий и Ласковый
1507724512
никакой он не величайший, просто отличный игрок ты сам себя пернатым окрылил ты даже не курица, а петух получается сине-гранатовый петушатник)))
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Sterh
1507724706
Конечно - величайший.
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Бойкий и Ласковый
1507724869
Поправлюсь. Не величайший а великий по множеству причин, одна из причин не тащит сборную. Роналду получше во многом
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Football06
1507731004
Знаете что интересно? То что некоторые людишки которые болеют за реал пишут под Барсу типо они лохи, а Болелы Барсы под реаловцами, инстинный болельщик не будет писать коммы под чужими рекордами и достижениями , так что Месси просто вытащил никакую Аргентину и это очень много говорит , а то что забил три гола Эквадору, поверьте Южно Африканские парни намного горячее и жестче чем Европейцы, так что в таких матчах думаю Роналду лежал бы и просил пендаль чем играть и забивать
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