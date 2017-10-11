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    Линекер: «Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер назвал нападающего Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком за всю историю футбола.

    Напомним, что 30-летний форвард забил три гола в матче отборочного турнира против Эквадора (3:1), благодаря чему аргентинцы вышли на чемпионат мира в Россию.

    «Он вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица», – написал Линекер на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

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    11.10.2017 14:28
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    Комментарии24
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 12 октября 2017, 14:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Месси - Отличный игрок эпохи Роналду..

      -4
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 11 октября 2017, 21:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты чёртова курица, никто не спорит.

      -4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 октября 2017, 21:18

      Ну и сказанул Линекер!

      GOAT - по-английски КОЗЁЛ ! Гари за Эквадор болел чтоли))

      -2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Обер-КанцлерЪ 11 октября 2017, 21:32

      Great of all time...

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Обер-КанцлерЪ 11 октября 2017, 22:03

      А еще это аббревиатура) Greatest of all time.

      2
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      Рейтинг: +3503

      acor94 11 октября 2017, 19:56

      Ну кудахчет он так же))

      -2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 11 октября 2017, 18:02

      Как то неловко, взял себя с птицей сравнил...
      У нас бы он сразу "титул" получил.
      Неважно, курица или петух,
      Не говорят вслух.
      А а по статье - я за Черенкова,
      Кому-то и это имя ново.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > subbotaspartak 11 октября 2017, 22:06

      Он проще к этому относится.
      Это у нас в стране жизнь "по понятиям" почему-то.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 11 октября 2017, 17:10

      Знаете что интересно? То что некоторые людишки которые болеют за реал пишут под Барсу типо они лохи, а Болелы Барсы под реаловцами, инстинный болельщик не будет писать коммы под чужими рекордами и достижениями , так что Месси просто вытащил никакую Аргентину и это очень много говорит , а то что забил три гола Эквадору, поверьте Южно Африканские парни намного горячее и жестче чем Европейцы, так что в таких матчах думаю Роналду лежал бы и просил пендаль чем играть и забивать

      -1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Football06 11 октября 2017, 17:19

      А сам взял и обосрал Роналду) глор

      5
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      Рейтинг: +906

      Football06 > RotBerg 25 октября 2017, 18:44

      Я обосрал потому что такие лохи как ты пишут про Месси бред, и тут даже смотри 70% коммов такие же, так что глор твоя мама и за свои ртом следи лучше а то получиться не по детски

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 октября 2017, 16:31

      Все эти штучки, типа лучший-не лучший - обычная вкусовщина. А может лучший Пеле, но тех, кто его помнит на поле, осталось мало, да и те, в основном, иностранцы. А в России, может быть, это братья Старостины, но те, кто воочию видел их игру, давно уже в могиле.. Футбол меняется и развивается. Определить лучшего всех времён здесь невозможно!

      5
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      Рейтинг: +11

      compact 11 октября 2017, 16:10

      If Messi is not the GOAT... понимайте линекерский GOAT как хотите:
      либо как аббревиатуру "Greatest of All Time"
      либо дословно как "Козел" )))

      1
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 11 октября 2017, 15:27

      Поправлюсь. Не величайший а великий по множеству причин, одна из причин не тащит сборную. Роналду получше во многом

      -1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 октября 2017, 15:25

      Конечно - величайший.

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