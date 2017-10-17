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    Мексиканский болельщик комментировал пенальти слепому фанату соперника в главном дерби страны

    Матч 13-го тура мексиканской Примеры «Крус Асуль»«Америка» завершился победой гостей со счетом 3:1.

    Уступая после первого тайма со счетом 0:2, на 79-й минуте хозяева сократили отставание благодаря голу полузащитника Эдгар Мендес с пенальти.

    Твиттер-пользователь @Chaco_Fans опубликовал видео с участием болельщиков обеих клубов при пенальти. Фанат «Америки» (справа) комментировал эпизод слепому мужчине в форме «Крус Асуль».

    Противостояние клубов из Мехико считается самым принципиальным в мексиканском футболе.

    Источник: Twitter

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    17.10.2017 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 11:24

      есть еще добрые люди на стадионах. Побольше бы такого.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 07:03

      Футбол даёт нам то, чего никому не отнять.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1389

      brhr > DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 07:39

      Тем более, когда ты на стадионе или арене .
      Ох , кипит кровь..

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