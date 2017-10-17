Мексиканский болельщик комментировал пенальти слепому фанату соперника в главном дерби страны

Матч 13-го тура мексиканской Примеры «Крус Асуль» – «Америка» завершился победой гостей со счетом 3:1.

Уступая после первого тайма со счетом 0:2, на 79-й минуте хозяева сократили отставание благодаря голу полузащитника Эдгар Мендес с пенальти.

Твиттер-пользователь @Chaco_Fans опубликовал видео с участием болельщиков обеих клубов при пенальти. Фанат «Америки» (справа) комментировал эпизод слепому мужчине в форме «Крус Асуль».

Противостояние клубов из Мехико считается самым принципиальным в мексиканском футболе.