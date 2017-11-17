В КОНКАКАФ появится аналог Лиги наций УЕФА

В зоне КОНКАКАФ в ближайшее время появится аналог Лиги наций УЕФА. Все сборные региона будут разделены на три дивизиона, деление пройдет на основе рейтинга ФИФА.

«Это важный момент для КОНКАКАФ. Мы готовы предложить такой турнир, при реализации которого в выигрыше окажутся все.

Матч будут организованы в окнах, согласованных с ФИФА. И всегда найдется место для проведения товарищеских матчей со сборными других конфедераций», – приводит слова президента КОНКАКАФ Виктора Монтальяни AFP.

Детали формата лиги будут согласованы в начале следующего года.

Лига наций УЕФА. Что это за турнир и как в нем будет играть Россия?