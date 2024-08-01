Экс-тренер сборной Англии, проигравший России в «Лужниках», возглавил команду Ямайки

63-летний тренер Стив Макларен покинул должность помощника Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» и возглавил сборную Ямайки. В «МЮ» он работал с 2022 года.

Макларен тренировал сборную Англии в отборе Евро-2008, куда национальная команда не смогла попасть, заняв третье место в группе после Хорватии и России.

В тех матчах с Россией Англия победила дома 3:0 и уступила в Москве 1:2.

Под его руководством «Твенте» впервые стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2009/10, а «Мидлсбро» выиграл Кубок лиги в сезоне-2003/04 и дошел до финала Кубка УЕФА-2005/06.