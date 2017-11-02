Месси прилетит в Краснодар на матч против сборной Нигерии

«Бомбардир» писал о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в ноябре сыграет только против команды России. Матч пройдет 11-го ноября в «Лужниках».

Сообщалось, что Хорхе Сампаоли предоставит капитану отдых во время товарищеского матча с Нигерией. Согласно источнику, 30-летний форвард прилетит в Краснодар, но решение об участии в игре примет тренерский штаб.

Игра состоится 14-го ноября на стадионе «Краснодар».

В текущем клубном сезоне Месси забил 16 голов и отдал пять результативных передач в 16-ти встречах.