Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити

Сборная Коста-Рики дома сыграла вничью с Гаити со счетом 3:3 в матче отборочного турнира ЧМ-2026.

Нападающий хозяев и «Спартака» Манфред Угальде провел полный матч и ассистировал партнерам в эпизодах с 1-м и 3-м голами его команды. Это его первые голевые действия в сезоне.

В группе C в третьем раунде отбора в зоне КОНКАКАФ после двух туров лидирует Гондурас с 4 очками. Коста-Рика идет 2-й с 2 баллами. Далее идут Гаити (2 очка) и Гондурас (1)

Другой форвард «Спартака» Ливай Гарсия не смог отметиться голевыми действиями в гостевом матче за сборную Тринидада и Тобаго с Ямайкой (0:2). В матче группы B он вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 74-й минуте.

Полузащитник сборной Ямайки и «Пари НН» Реналдо Сефас вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. Экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон вышел на замену у хозяев на 78-й минуте.

В другой встрече группы B сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат, победила Бермуды со счетом 3:2.

После двух туров у Ямайки на счету 6 очков, у Кюрасао – 4, у Тринидада и Тобаго – 1, у Бермудских островов – 0.