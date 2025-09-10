Введите ваш ник на сайте
  • Новости
  • Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити

Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити

Сегодня, 08:58

Сборная Коста-Рики дома сыграла вничью с Гаити со счетом 3:3 в матче отборочного турнира ЧМ-2026.

Нападающий хозяев и «Спартака» Манфред Угальде провел полный матч и ассистировал партнерам в эпизодах с 1-м и 3-м голами его команды. Это его первые голевые действия в сезоне.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Группа B. 2 тур
Коста-Рика - Гаити - 3:3 (2:0)
Голы: 1:0 - К. Варгас, 1; 2:0 - А. Мартинес, 35; 2:1 - Д. Назон, 55; 2:2 - Д. Назон, 58; 2:3 - Д. Назон, 86; 3:3 - Х. Пабло Варгас, 90+1.
Незабитые пенальти: нет - Д. Назон, 55.
Таблица турнира Календарь турнира

В группе C в третьем раунде отбора в зоне КОНКАКАФ после двух туров лидирует Гондурас с 4 очками. Коста-Рика идет 2-й с 2 баллами. Далее идут Гаити (2 очка) и Гондурас (1)

Другой форвард «Спартака» Ливай Гарсия не смог отметиться голевыми действиями в гостевом матче за сборную Тринидада и Тобаго с Ямайкой (0:2). В матче группы B он вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был заменен на 74-й минуте.

Полузащитник сборной Ямайки и «Пари НН» Реналдо Сефас вышел в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте. Экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон вышел на замену у хозяев на 78-й минуте.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Группа E. 2 тур
Ямайка - Тринидад и Тобаго - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - B. Cadamarteri , 36; 2:0 - Д. Расселл, 57.
Таблица турнира Календарь турнира

В другой встрече группы B сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат, победила Бермуды со счетом 3:2.

После двух туров у Ямайки на счету 6 очков, у Кюрасао – 4, у Тринидада и Тобаго – 1, у Бермудских островов – 0.

Еще по теме:
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо» 11
Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке 3
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику 8
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Спартак Гаити Коста-Рика Угальде Манфред
