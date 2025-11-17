Введите ваш ник на сайте
Сборная Кюрасао – о приглашении Мостового: «Рассмотрим это, ха-ха!»

Сегодня, 17:17
1

Член исполнительного совета Федерации футбола Кюрасао Дэвид Хейкуп не исключил, что национальную сборную вместо Дика Адвоката возглавит тренер из России.

  • 78-летний голландец временно покинул должность по семейным обстоятельствам.
  • Кюрасао находится в матче до выхода на ЧМ-2026.

«Мы рассматриваем разных специалистов на пост главного тренера нашей сборной, в том числе и из России.

На данный момент командой руководит ассистент, но посмотрим, что из этого получится. В последнем матче командой будет руководить он, но поиск нового специалиста ведется.

Пригласить в сборную Кюрасао Александра Мостового? Помню его как футболиста, который отлично играл в Испании. Рассмотрим это, ха-ха!» – сказал Хейкуп.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

Источник: Sport24
