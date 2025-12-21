Мостовой оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»

Александр Мостовой высказался о готовящемся обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

«Уход Дивеева будет потерей для ЦСКА, его непросто заменить. Лусиано – это хороший, сильный нападающий. В «Зените» сейчас большая конкуренция, всех не выпустить, а в запасе сидеть все не могут.

ЦСКА нужен нападающий. Если эта сделка состоится, то в атаке москвичи прибавят. Для обеих команд и для футболистов обмен станет плюсом. Гонду будет играть, а Дивеев придeт в команду, которая постоянно всe выигрывает», – заявил Мостовой.