Мостовой высказался о возвращении Кержакову рекорда по голам за сборную

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение ФИФА записать на Александра Кержакова еще один гол за команду.

Теперь 31-й гол Кержакова за Россию должен утвердить РФС.

После этого в списке лучших бомбардиров сборной России вновь будет двоевластие – на вершине помимо Кержакова будет Артем Дзюба.

Кержаков покинул сборную России в 2016 году.

«Спокойно к этому отношусь. Если перепишут тот гол против Германии на Кержакова – ок. А на ту игру с Гренадой можно было тоже вызывать Кержакова, меня и других – поставили бы рекорды.

Вопрос: что теперь делать Дзюбе? Но сейчас вроде соперники посильнее пошли уже. Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули. Посмотрят там, покопаются в архивах», – сказал Мостовой.