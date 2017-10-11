Колосков: «США? В последние годы эта сборная ничего из себя не представляла»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал невыход сборной США на чемпионат мира-2018. По мнению Колоскова, выступление американцев в России могло полезно сказаться на взаимоотношении государств.

«Невыход американцев никак не повлияет на наш чемпионат мира с точки зрения спортивного принципа. В последние годы сборная США ничего особенного из себя не представляла, ведущие роли занимали ветераны. Опять же, чисто по политическим причинам было бы хорошо, если бы американцы приехали. О них писали бы, американская пресса была бы вынуждена писать о том, как хорошо организован чемпионат, насколько тепло относятся наши болельщики к американским футболистам и так далее.

Журналисты бы воочию увидели то, что происходит в нашей стране. Проведение чемпионата мира нужно рассматривать многогранно – с позиции взаимоотношения государств, людей. Неприезд сборной США сокращает возможности футболистов, а через них американских граждан увидеть преобразования, которые происходят в нашей стране. А с точки зрения спорта здесь никаких потерь нет.

Американские СМИ будут искать в чемпионате мира в России только негативные моменты? Давайте не будем гадать. Они пытались где-то про Сочи писать плохо, а потом вынуждены были согласиться, что великолепно было все организовано. Я здесь больших проблем не вижу», – заявил Колосков.