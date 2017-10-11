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    Колосков: «США? В последние годы эта сборная ничего из себя не представляла»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал невыход сборной США на чемпионат мира-2018. По мнению Колоскова, выступление американцев в России могло полезно сказаться на взаимоотношении государств.

    «Невыход американцев никак не повлияет на наш чемпионат мира с точки зрения спортивного принципа. В последние годы сборная США ничего особенного из себя не представляла, ведущие роли занимали ветераны. Опять же, чисто по политическим причинам было бы хорошо, если бы американцы приехали. О них писали бы, американская пресса была бы вынуждена писать о том, как хорошо организован чемпионат, насколько тепло относятся наши болельщики к американским футболистам и так далее.

    Журналисты бы воочию увидели то, что происходит в нашей стране. Проведение чемпионата мира нужно рассматривать многогранно – с позиции взаимоотношения государств, людей. Неприезд сборной США сокращает возможности футболистов, а через них американских граждан увидеть преобразования, которые происходят в нашей стране. А с точки зрения спорта здесь никаких потерь нет.

    Американские СМИ будут искать в чемпионате мира в России только негативные моменты? Давайте не будем гадать. Они пытались где-то про Сочи писать плохо, а потом вынуждены были согласиться, что великолепно было все организовано. Я здесь больших проблем не вижу», – заявил Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    11.10.2017 15:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 октября 2017, 17:39

      То ли дело - сборная России. Гиганты.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 октября 2017, 17:21

      Думаю Колосков прав в одном : если бы их сборная приехала то американским каналам освещать бы ЧМ действительно пришлось бы , но вот поскольку положительного сказать они не могут ( это противоречит принципу их расового превосходства ) они бы искажали действительность как они всегда успешно делают.

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 11 октября 2017, 17:21

      Зря так говорит , боевая команда. И в первые за 30 лет без ЧМ осталась.

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      Рейтинг: +445

      aurora5858 11 октября 2017, 16:59

      Эх Колосков. Болелы видят Россию на ЧМ последний раз в своей жизни. Продолжаем верить?!

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