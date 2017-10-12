ФИФА не будет рассматривать эпизод с голом сборной Панамы

ФИФА не собирается рассматривать эпизод с голом сборной Панамы в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против Коста-Рики.

На 52-й минуте встречи арбитры засчитали гол нападающего панамской команды Габриэля Торреса. Видеоповторы показывают, что гол не стоило засчитывать, поскольку мяч не пересек линию ворот Коста-Рики.

Напомним, что Панама в итоге одержала в этом матче победу со счетом 2:1 и завоевала путевку на чемпионат мира в Россию. Сборная США не смогла пробиться на турнир.

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