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    ФИФА не будет рассматривать эпизод с голом сборной Панамы

    ФИФА не собирается рассматривать эпизод с голом сборной Панамы в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против Коста-Рики.

    На 52-й минуте встречи арбитры засчитали гол нападающего панамской команды Габриэля Торреса. Видеоповторы показывают, что гол не стоило засчитывать, поскольку мяч не пересек линию ворот Коста-Рики.

    Напомним, что Панама в итоге одержала в этом матче победу со счетом 2:1 и завоевала путевку на чемпионат мира в Россию. Сборная США не смогла пробиться на турнир.

    ВИДЕО

    Источник: AS

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    12.10.2017 00:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 12 октября 2017, 10:31

      Гола не было, но зато был 100% пенальти. Так что всё равно в конечном итоге незаслуженной победу Панамы назвать нельзя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 09:45

      Гола не было, но пиндосы всех достали!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 12 октября 2017, 06:39

      это же рука Москвы!! ВВП все сделал, чтобы пендосы не ехали в РФ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 октября 2017, 05:34

      Американцы теперь ножик точат на ФИФА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      VIKZH 12 октября 2017, 05:24

      Верной дорогой идёте товарищи. Зачем нам США на ЧМ

      2
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 12 октября 2017, 05:14

      Что-то пока не слышно воплей пиндостана.Даже странно.

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 12 октября 2017, 00:51

      Главное, США не вышли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 12 октября 2017, 00:17

      )))

      0
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