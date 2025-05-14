Ливай – о предстоящем матче с Коста-Рикой: «Сказал Угальде, что мы их разорвем»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия держит в голове июньский матч Тринидада и Тобаго против Коста-Рики.

– В июне Тринидад и Тобаго сыграет с Коста-Рикой в отборочном турнире чемпионата мира. Обсуждали это с Манфредом?

– Конечно! Я сказал ему, что мы их разорвем! Ха-ха. Предстоит очень интересная встреча. Посмотрим, кто окажется сильнее. Тринидад – команда, которая объективно не обладает очень сильным составом, зато каждый наш игрок – настоящий боец. А страсть порой побеждает качество.

Надеюсь, мы сможем пройти в следующий раунд отбора и побороться за путевку на чемпионат мира. Хотим повторить успех 2006 года.

– С недавних пор сборную Тринидада и Тобаго тренирует легендарный в прошлом форвард «МЮ» Дуайт Йорк.

– Я пока не играл под его руководством, но мы несколько раз пообщались. Он производит впечатление большого профессионала.

– Интересно, что в сборную вызывались и два твоих родных брата, вы играли вместе.

– Да, старший Натаниэль и младший Джуда. Первый сейчас играет на родине, второй – за вторую команду АЕКа.

– Он там оказался по твоей «наводке»?

– Да, в какой-то степени выступил как его агент. Он тоже игрок атаки, вингер. А старший – центральный полузащитник. Выходить вместе за сборную было круто. Но самыми счастливыми в эти моменты были, думаю, наши родители. У нас есть и четвертый брат, самый старший. Ему не удалось стать профессиональным игроком, но именно он проложил нам путь, чтобы мы смогли построить свои карьеры.