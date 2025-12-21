Мостовой назвал клуб Примеры, в котором мог бы играть Тюкавин

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

По его словам, он может себе представить игру форварда за «Атлетико».

«Пока Тюкавин не вышел на свой уровень игры до травмы. Но это нормально. Набор игровых кондиций займет какое-то время. Сейчас и после крестообразных связок все восстанавливаются и играют на приличном уровне, медицина не стоит на месте.

Не думаю, что эта травма разделила его карьеру на «до» и «после». Да, чуть меньше стал забивать, но все вернется на круги своя, думаю.

Европейские амбиции? Вполне могу представить Тюкавина в клубе уровня «Атлетико» (Мадрид). Там играют такие же люди, как он. Тут повезло, там агент хорошо поработал – и ты уже в Ла Лиге. Все может случиться. Есть пример того же Сафонова», – сказал Мостовой.