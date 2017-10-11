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    Депутат Госдумы Лебедев – о невыходе США на ЧМ-2018: «Какой-нибудь Маккейн скажет, что опять виновата Россия»

    Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал тот факт, что сборная США не смогла выйти на чемпионат мира-2018.

    Напомним, что американцы сегодня потерпели поражение от Тринидада и Тобаго (1:2) и заняли в отборочной группе КОНКАКАФ пятое место.

    «В мире принято считать, что спорт вне политики, хотя мы каждый день убеждаемся в обратном. Непопадание любой сборной на чемпионат мира – это нехорошо, потому что на чемпионате мира хотелось бы видеть сильнейшие команды со всех континентов. Для любого спортсмена и любой команды непопадание на такое крупное мероприятие – неприятный момент.

    Если же все-таки разбираться в политических вопросах, то, как я написал в твиттере, США последние полтора года во всем, что происходит в их стране, винят Россию. Думаю, сейчас разродится какой-нибудь сенатор Маккейн или ему подобные с заявлением, что в непопадании сборной США на чемпионат мира тоже виновата Россия. Или мы подкупили игроков США, или соперника, или наши хакеры влезли в табло на стадионе и подкрутили результат игры. Во всем можно дойти до абсурда, и я уверен, что сенатор Маккейн выступит с заявлением, что из-за нас США на турнир и не едут.

    Эти заявления будут все равно, вне зависимости от того, приедут американцы или нет. Конечно, их могло бы быть больше. Докапывались бы, что не в той гостинице поселили, на улице много пробок, неудачно пошел дождь, плохой самолет… Можно было бы найти много причин, чтобы обвинить нашу страну в якобы неготовности к чемпионату мира. Но то, что они не приедут, все равно даст им повод критиковать нас в ходе турнира. Украина тоже не едет, но Порошенко будет до последнего призывать к бойкоту. Ну сиди и бойкотируй вместе с Маккейном», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2017 13:08
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2017, 09:40

      Раздался голос из толчка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 11 октября 2017, 19:03

      пускай аляску нам отдают и тогда американцы живущие там смогут сыграть за нашу сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 октября 2017, 15:32

      «Какой-нибудь Лебедев скажет-мол Маккейн скажет, что опять виновата Россия»»

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 14:46

      Как меня эта мелкая жиринявка достала! Она что, за Тринидад играла тайком или просто делать нечего?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Ivan7107 11 октября 2017, 14:37

      Задолбали эти псевдопатриоты , парят и парят нам мозги про загнивающую европу и америку , , сам то небось недвидимость уже прикупил себе за счет бати на родине Маккейна.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 октября 2017, 14:36

      Все может быть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 11 октября 2017, 14:34

      Сборные США и Украины будут играть в переходке на .......

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 11 октября 2017, 14:25

      Когда уже этого доб...ба кто-нибудь заткнет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Нижнетагильский бомж 11 октября 2017, 14:13

      Как тут не потроллить)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 14:01

      Это была мощная кибератака российских хакеров на свисток судьи.

      1
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