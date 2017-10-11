Депутат Госдумы Лебедев – о невыходе США на ЧМ-2018: «Какой-нибудь Маккейн скажет, что опять виновата Россия»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал тот факт, что сборная США не смогла выйти на чемпионат мира-2018.

Напомним, что американцы сегодня потерпели поражение от Тринидада и Тобаго (1:2) и заняли в отборочной группе КОНКАКАФ пятое место.

«В мире принято считать, что спорт вне политики, хотя мы каждый день убеждаемся в обратном. Непопадание любой сборной на чемпионат мира – это нехорошо, потому что на чемпионате мира хотелось бы видеть сильнейшие команды со всех континентов. Для любого спортсмена и любой команды непопадание на такое крупное мероприятие – неприятный момент.

Если же все-таки разбираться в политических вопросах, то, как я написал в твиттере, США последние полтора года во всем, что происходит в их стране, винят Россию. Думаю, сейчас разродится какой-нибудь сенатор Маккейн или ему подобные с заявлением, что в непопадании сборной США на чемпионат мира тоже виновата Россия. Или мы подкупили игроков США, или соперника, или наши хакеры влезли в табло на стадионе и подкрутили результат игры. Во всем можно дойти до абсурда, и я уверен, что сенатор Маккейн выступит с заявлением, что из-за нас США на турнир и не едут.

Эти заявления будут все равно, вне зависимости от того, приедут американцы или нет. Конечно, их могло бы быть больше. Докапывались бы, что не в той гостинице поселили, на улице много пробок, неудачно пошел дождь, плохой самолет… Можно было бы найти много причин, чтобы обвинить нашу страну в якобы неготовности к чемпионату мира. Но то, что они не приедут, все равно даст им повод критиковать нас в ходе турнира. Украина тоже не едет, но Порошенко будет до последнего призывать к бойкоту. Ну сиди и бойкотируй вместе с Маккейном», — сказал Лебедев.