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  • Депутат Госдумы Лебедев – о невыходе США на ЧМ-2018: «Какой-нибудь Маккейн скажет, что опять виновата Россия»

Депутат Госдумы Лебедев – о невыходе США на ЧМ-2018: «Какой-нибудь Маккейн скажет, что опять виновата Россия»

11 октября 2017, 13:08
37

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал тот факт, что сборная США не смогла выйти на чемпионат мира-2018.

Напомним, что американцы сегодня потерпели поражение от Тринидада и Тобаго (1:2) и заняли в отборочной группе КОНКАКАФ пятое место.

«В мире принято считать, что спорт вне политики, хотя мы каждый день убеждаемся в обратном. Непопадание любой сборной на чемпионат мира – это нехорошо, потому что на чемпионате мира хотелось бы видеть сильнейшие команды со всех континентов. Для любого спортсмена и любой команды непопадание на такое крупное мероприятие – неприятный момент.

Если же все-таки разбираться в политических вопросах, то, как я написал в твиттере, США последние полтора года во всем, что происходит в их стране, винят Россию. Думаю, сейчас разродится какой-нибудь сенатор Маккейн или ему подобные с заявлением, что в непопадании сборной США на чемпионат мира тоже виновата Россия. Или мы подкупили игроков США, или соперника, или наши хакеры влезли в табло на стадионе и подкрутили результат игры. Во всем можно дойти до абсурда, и я уверен, что сенатор Маккейн выступит с заявлением, что из-за нас США на турнир и не едут.

Эти заявления будут все равно, вне зависимости от того, приедут американцы или нет. Конечно, их могло бы быть больше. Докапывались бы, что не в той гостинице поселили, на улице много пробок, неудачно пошел дождь, плохой самолет… Можно было бы найти много причин, чтобы обвинить нашу страну в якобы неготовности к чемпионату мира. Но то, что они не приедут, все равно даст им повод критиковать нас в ходе турнира. Украина тоже не едет, но Порошенко будет до последнего призывать к бойкоту. Ну сиди и бойкотируй вместе с Маккейном», — сказал Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ Россия США Украина Лебедев Игорь
Комментарии (37)
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Romirez_369
1507716801
Он когда-нибудь рот свой закрывает?
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diadushka
1507716843
тебе как члену исполнительного комитета РФС нечем козырнуть в своей работе, особенно после вчерашнего матча с Ираном....... Поэтому приходится пиарится и злорадствовать невыходу соперников) Если бы ЧМ проходил не в России, то "какой-нибудь Маккейн" злорадствовал также невыходу России из группы) Никчемные политики и люди везде есть!
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acer2003
1507716843
Лебедеву надо голову подлечить ))
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84aivengo
1507716884
хватит футбол с политикой смешивать ! все ровно,кто хотел - добро пожаловать в Россию !
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chempion_cska
1507717254
Маккейн и Порошенко два сапога пара, они во всем обвиняют нашу Россию, господин Лебедев.
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la verdad
1507717706
Как этого несчастного чужие проблемы волнуют!))) Видимо в России он все уже решил и появилось свободное время :)))
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Чикомас
1507718270
Нахер нужен в футболе этот микрожириновский? Кого волнует его мнение?
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DOCTOR PENALTY
1507719704
Это была мощная кибератака российских хакеров на свисток судьи.
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Чермындыр
1507721148
Когда уже этого доб...ба кто-нибудь заткнет
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Ivan7107
1507721828
Задолбали эти псевдопатриоты , парят и парят нам мозги про загнивающую европу и америку , , сам то небось недвидимость уже прикупил себе за счет бати на родине Маккейна.
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