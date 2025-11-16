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Турнирная таблица Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024-2025

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Бермудские острова
2
Куба
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа A
1
Панама
2
Суринам
3
Гватемала
4
Сальвадор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
2
3
1
9
6
3
9
6
2
2
2
8
7
1
8
6
1
0
5
2
11
-9
3
Группа B
1
Кюрасао
2
Ямайка
3
Тринидад и Тобаго
4
Бермудские острова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
13
3
10
12
6
3
2
1
11
3
8
11
6
2
3
1
7
5
2
9
6
0
0
6
3
23
-20
0
Группа C
1
Гондурас
2
Гаити
3
Коста-Рика
4
Никарагуа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
2
3
1
5
2
3
9
5
2
2
1
8
6
2
8
5
1
4
0
8
5
3
7
6
1
1
4
4
12
-8
4
Группа D
1
Гаити
2
Коста-Рика
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
1
0
1
-1
0
Команда
1
Бермудские острова
2
Куба
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 1
1
Суринам
2
Панама
3
Гватемала
4
Сальвадор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
1
4
5
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
0
2
5
5
0
3
3
0
0
3
1
4
-3
0
Группа 2
1
Ямайка
2
Кюрасао
3
Тринидад и Тобаго
4
Бермудские острова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
0
6
7
3
2
1
0
6
3
3
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
0
0
3
0
14
-14
0
Группа 3
1
Гондурас
2
Коста-Рика
3
Гаити
4
Никарагуа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
1
2
0
7
4
3
5
2
1
1
0
2
0
2
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
Группа 4
1
Гаити
2
Коста-Рика
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Бермудские острова
2
Куба
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Панама
2
Гватемала
3
Суринам
4
Сальвадор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
1
7
-6
3
Группа 2
1
Кюрасао
2
Ямайка
3
Тринидад и Тобаго
4
Бермудские острова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
0
7
5
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
0
3
3
9
-6
0
Группа 3
1
Гаити
2
Коста-Рика
3
Гондурас
4
Никарагуа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
6
6
0
4
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
2
1
0
2
-2
2
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 4
1
Гаити
2
Коста-Рика
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
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