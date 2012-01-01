Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа A, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа B, 6 тур
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа C, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа A, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа B, 5 тур
Завершен
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа B, 4 тур
Завершен
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа A, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа C, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа B, 3 тур
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа A, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа C, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа C, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа B, 2 тур
Завершен
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа A, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа B, 1 тур
Завершен
Завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа C, 1 тур
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2024/2025). группа A, 1 тур