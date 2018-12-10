Определились все участники клубного чемпионата мира-2018

Сегодня ночью определились все команды, которые сыграют на клубном чемпионате мира-2018.

Последним участником стал «Ривер Плейт», обыгравший «Бока Хуниорс» (3:1 д.в.) во втором матче финала Кубка Либертадорес (первая игра завершилась со счетом 2:2).

Клубный чемпионат мира пройдет в двух городах ОАЭ с 12 по 22 декабря.

Все участники КЧМ-2018

«Реал» (Испания, победитель Лиги чемпионов УЕФА)

«Эсперанс» (Тунис, победитель Лиги чемпионов КАФ)

«Гвадалахара» (Мексика, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ)

«Касима» (Япония, победитель Лиги чемпионов АФК)

«Тим Веллингтон» (Новая Зеландия, победитель Лиги чемпионов ОФК)

«Аль-Аин» (ОАЭ, хозяин турнира).

«Ривер Плейт» встретится с победителем матча «Эсперанс» – «Тим Веллингтон»/«Аль-Аин». «Реал» сыграет с лучшим из пары «Касима» – «Гвадалахара».