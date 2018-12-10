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    Определились все участники клубного чемпионата мира-2018

    Сегодня ночью определились все команды, которые сыграют на клубном чемпионате мира-2018.

    Последним участником стал «Ривер Плейт», обыгравший «Бока Хуниорс» (3:1 д.в.) во втором матче финала Кубка Либертадорес (первая игра завершилась со счетом 2:2).

    Клубный чемпионат мира пройдет в двух городах ОАЭ с 12 по 22 декабря.

    Все участники КЧМ-2018

    «Реал» (Испания, победитель Лиги чемпионов УЕФА)

    «Эсперанс» (Тунис, победитель Лиги чемпионов КАФ)

    «Гвадалахара» (Мексика, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ)

    «Касима» (Япония, победитель Лиги чемпионов АФК)

    «Тим Веллингтон» (Новая Зеландия, победитель Лиги чемпионов ОФК)

    «Аль-Аин» (ОАЭ, хозяин турнира).

    «Ривер Плейт» встретится с победителем матча «Эсперанс» – «Тим Веллингтон»/«Аль-Аин». «Реал» сыграет с лучшим из пары «Касима»«Гвадалахара».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2018 08:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      gandyv 10 декабря 2018, 08:47

      Интересно, кто победит?))))

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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > gandyv 10 декабря 2018, 10:06

      А много вариантов?))

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