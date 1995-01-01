Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    «Реал» сыграет с «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико» на международном Кубке чемпионов

    Официальный сайт Международного кубка чемпионов опубликовал календарь турнира, который пройдет летом 2019 года в городах Европы, Азии и США с 16 июля по 10 августа.

    В число участников соревнований вошли 12 команд.

    16 июля

    «Рома» – «Гвадалахара». Бриджвью (США)

    17 июля

    «Арсенал» – «Бавария» (город не указан)

    20 июля

    «Манчестер Юнайтед» – «Интер». Сингапур

    «Арсенал» – «Рома». Шарлотт (США)

    «Бавария» – «Реал». Хьюстон (США).

    «Бенфика» – «Гвадалахара». Санта-Клара (США)

    21 июля

    «Ювентус» – «Тоттенхэм». Сингапур

    23 июля

    «Реал» – «Арсенал». Канзас-Сити (США).

    «Атлетико» – «Гвадалахара». Арлингтон (США)

    24 июля

    «Ювентус» – «Интер». Китай

    «Рома» – «Бенфика». Гаррисон (США)

    25 июля

    «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Шанхай (Китай)

    26 июля

    «Реал» – «Атлетико». Ист-Ратерфорд (США)

    28 июля

    «Милан» – «Бенфика». Фоксборо (США)

    3 августа

    «Манчестер Юнайтед» – «Милан». Кардифф (Уэльс)

    4 августа

    «Тоттенхэм» – «Интер». Лондон (Англия)

    10 августа

    «Атлетико» – «Ювентус». Стокгольм (Швеция).

    Источник: Официальный сайт Международного кубка чемпионов

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru