«Реал» сыграет с «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико» на международном Кубке чемпионов

Официальный сайт Международного кубка чемпионов опубликовал календарь турнира, который пройдет летом 2019 года в городах Европы, Азии и США с 16 июля по 10 августа.

В число участников соревнований вошли 12 команд.

16 июля

«Рома» – «Гвадалахара». Бриджвью (США)

17 июля

«Арсенал» – «Бавария» (город не указан)

20 июля

«Манчестер Юнайтед» – «Интер». Сингапур

«Арсенал» – «Рома». Шарлотт (США)

«Бавария» – «Реал». Хьюстон (США).

«Бенфика» – «Гвадалахара». Санта-Клара (США)

21 июля

«Ювентус» – «Тоттенхэм». Сингапур

23 июля

«Реал» – «Арсенал». Канзас-Сити (США).

«Атлетико» – «Гвадалахара». Арлингтон (США)

24 июля

«Ювентус» – «Интер». Китай

«Рома» – «Бенфика». Гаррисон (США)

25 июля

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Шанхай (Китай)

26 июля

«Реал» – «Атлетико». Ист-Ратерфорд (США)

28 июля

«Милан» – «Бенфика». Фоксборо (США)

3 августа

«Манчестер Юнайтед» – «Милан». Кардифф (Уэльс)

4 августа

«Тоттенхэм» – «Интер». Лондон (Англия)

10 августа

«Атлетико» – «Ювентус». Стокгольм (Швеция).