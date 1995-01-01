«Реал» сыграет с «Баварией», «Арсеналом» и «Атлетико» на международном Кубке чемпионов

Официальный сайт Международного кубка чемпионов опубликовал календарь турнира, который пройдет летом 2019 года в городах Европы, Азии и США с 16 июля по 10 августа.
В число участников соревнований вошли 12 команд.
16 июля
«Рома» – «Гвадалахара». Бриджвью (США)
17 июля
«Арсенал» – «Бавария» (город не указан)
20 июля
«Манчестер Юнайтед» – «Интер». Сингапур
«Арсенал» – «Рома». Шарлотт (США)
«Бавария» – «Реал». Хьюстон (США).
«Бенфика» – «Гвадалахара». Санта-Клара (США)
21 июля
«Ювентус» – «Тоттенхэм». Сингапур
23 июля
«Реал» – «Арсенал». Канзас-Сити (США).
«Атлетико» – «Гвадалахара». Арлингтон (США)
24 июля
«Ювентус» – «Интер». Китай
«Рома» – «Бенфика». Гаррисон (США)
25 июля
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Шанхай (Китай)
26 июля
«Реал» – «Атлетико». Ист-Ратерфорд (США)
28 июля
«Милан» – «Бенфика». Фоксборо (США)
3 августа
«Манчестер Юнайтед» – «Милан». Кардифф (Уэльс)
4 августа
«Тоттенхэм» – «Интер». Лондон (Англия)
10 августа
«Атлетико» – «Ювентус». Стокгольм (Швеция).