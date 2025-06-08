Защитник «Локомотива» Монтес высказался о возможном уходе из клуба

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес заявил не исключил, что в будущем вернется в чемпионат Мексики.
«Всегда будет возможность вернуться… двери в Мексику почти всегда открыты, и каждое лето есть такая возможность. Я в «Локомотиве» уже год, и я там очень счастлив. Но, очевидно, что я не исключаю возможности возвращения. Посмотрим, что случится. Я не знаю, не знаю», – сказал Монтес.
- Сообщается, что на игрока претендует «Гвадалахара».
- Контракт 28‑летнего защитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Монтеса в 4,5 миллиона евро.
- В минувшем сезоне он провел за москвичей 21 матч, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
Источник: Plano Deportivo