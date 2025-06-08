Защитник «Локомотива» Монтес высказался о возможном уходе из клуба

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес заявил не исключил, что в будущем вернется в чемпионат Мексики.

«Всегда будет возможность вернуться… двери в Мексику почти всегда открыты, и каждое лето есть такая возможность. Я в «Локомотиве» уже год, и я там очень счастлив. Но, очевидно, что я не исключаю возможности возвращения. Посмотрим, что случится. Я не знаю, не знаю», – сказал Монтес.