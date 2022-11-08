«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики

Нападающий «Гвадалахары» Алексис Вега привлек внимание топ-клубов Европы.
На 24-летнего футболиста претендуют «Реал», «Ливерпуль» и «Челси».
Потенциальных покупателей привлекает универсальность мексиканца – он способен сыграть на любой позиции в атаке.
- Рыночная стоимость Веги – 8 миллионов евро.
- В составе «Гвадалахары» он забил 24 мяча и сделал 23 ассиста в 121 игре.
- За сборную Мексики провел 21 матч и оформил 4+3 по системе «гол+пас».
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Источник: CaughtOffside