«Реал», «Ливерпуль» и «Челси» интересуются игроком сборной Мексики

Нападающий «Гвадалахары» Алексис Вега привлек внимание топ-клубов Европы.

На 24-летнего футболиста претендуют «Реал», «Ливерпуль» и «Челси».

Потенциальных покупателей привлекает универсальность мексиканца – он способен сыграть на любой позиции в атаке.

Рыночная стоимость Веги – 8 миллионов евро.

В составе «Гвадалахары» он забил 24 мяча и сделал 23 ассиста в 121 игре.

За сборную Мексики провел 21 матч и оформил 4+3 по системе «гол+пас».

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