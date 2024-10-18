Тошич сообщил, что перешел из «МЮ» в ЦСКА из-за Чичарито

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что заставило его перейти из «Манчестер Юнайтед» в 2010 году.

«После разговора с Милошем Красичем я поехал на чемпионат мира со сборной Сербии. И тогда мне агент набрал и сказал, что есть предложение из Москвы и у меня два дня для ответа. Потому что, если бы я отказался, они бы переключились на других футболистов.

Но окончательно решил перейти в ЦСКА, когда Чичарито захотел мой номер в «МЮ». Об этом мне сообщил помощник сэра Алекса Фергюсона. Для мне это был как сигнал. Я понял, что в клубе на меня не очень рассчитывают», – сказал серб.