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    Тошич сообщил, что перешел из «МЮ» в ЦСКА из-за Чичарито

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что заставило его перейти из «Манчестер Юнайтед» в 2010 году.

    «После разговора с Милошем Красичем я поехал на чемпионат мира со сборной Сербии. И тогда мне агент набрал и сказал, что есть предложение из Москвы и у меня два дня для ответа. Потому что, если бы я отказался, они бы переключились на других футболистов.

    Но окончательно решил перейти в ЦСКА, когда Чичарито захотел мой номер в «МЮ». Об этом мне сообщил помощник сэра Алекса Фергюсона. Для мне это был как сигнал. Я понял, что в клубе на меня не очень рассчитывают», – сказал серб.

    • Тошич был в ЦСКА в 2010-2017 годах.
    • За команду он провел 182 матча в РПЛ, забил 37 голов.
    • В этом году Зоран завершил карьеру.

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    Источник: «РБ Спорт»

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