Fonbet Кубок России. «Краснодар» победил «Акрон» и сыграет с «Уралом» за выход в Суперфинал

«Краснодар» обыграл «Акрон» в финальном матче Fonbet Кубка России Пути регионов.

Основное время встречи закончилось вничью – 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась краснодарская команда. Матвей Сафонов отразил два удара.

«Краснодар» сыграет с «Уралом» за выход в Суперфинал турнира. Туда уже вышел ЦСКА.

Россия. Кубок. Путь регионов. Финал

Краснодар – Акрон (Тольятти) – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

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