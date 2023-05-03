Fonbet Кубок России. «Краснодар» победил «Акрон» и сыграет с «Уралом» за выход в Суперфинал

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«Краснодар» обыграл «Акрон» в финальном матче Fonbet Кубка России Пути регионов.
Основное время встречи закончилось вничью – 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась краснодарская команда. Матвей Сафонов отразил два удара.
«Краснодар» сыграет с «Уралом» за выход в Суперфинал турнира. Туда уже вышел ЦСКА.
Россия. Кубок. Путь регионов. Финал
Краснодар – Акрон (Тольятти) – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция