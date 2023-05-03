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    • Fonbet Кубок России. «Краснодар» победил «Акрон» и сыграет с «Уралом» за выход в Суперфинал

    Fonbet Кубок России. «Краснодар» победил «Акрон» и сыграет с «Уралом» за выход в Суперфинал

    «Краснодар» обыграл «Акрон» в финальном матче Fonbet Кубка России Пути регионов.

    Основное время встречи закончилось вничью – 0:0. В серии пенальти сильнее оказалась краснодарская команда. Матвей Сафонов отразил два удара.

    «Краснодар» сыграет с «Уралом» за выход в Суперфинал турнира. Туда уже вышел ЦСКА.

    Россия. Кубок. Путь регионов. Финал

    Краснодар – Акрон (Тольятти) – 0:0 (4:2 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 21:37
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2402

      Январь 59 6 часов назад

      Формат турнира вполне жизнеспособный. Подобные сетки есть в других видах спорта, и случайное поражение не лишает проигравшего шансов на победу. Но вот такой спонсор как Фонбет, весьма и весьма настораживает. Глядя на игру Краснодара я сначала был сильно удивлён вялой активности быков. А потом пришел к выводу, что счет матча 0:0 нужен был букмекерской конторе, и максимальные барыши были сняты этой конторой именно при этом счете. Подобные результаты Акрона и с московскими командами сильно настораживали московских болельщиков. Слишком уж откровенно футболисты били рядом со штангами и перекладинами, либо в руки Волкову. Ещё две недели назад вся пресса пестрела заголовками, что Ивичу удалось настроить в Краснодаре атакующий стиль способный проб

      0
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      Рейтинг: +1212

      Серёга Краснодарский 9 часов назад

      Б=ьше игр стало и шансов побольше у команд: есть люди которым только говорить что все плохо,

      0
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      Рейтинг: +1212

      Серёга Краснодарский 10 часов назад

      Нормальный турнир

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      Рейтинг: +1047

      Ивантеевец 10 часов назад

      В такой системе спортивная составляющая полностью отсутствует. И Краснодар, и Урал по ходу турнира проигрывали неоднократно и все равно могут выйти в финал и взять трофей, а Акрон вылетел, проиграв один раз. Это идиотизм, а не регламент.

      1
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      Рейтинг: +2402

      Январь 59 > Ивантеевец 6 часов назад

      Не мог Акрон попасть в нижнюю сетку, проиграв один раз. Нижняя сетка для тех кто уже проигрывал.

      0
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      Рейтинг: +2539

      Чермындыр > Январь 59 5 часов назад

      Акрон попал в нижнюю сетку изначально, потому что в Пути РПЛ играть не мог по определению.

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      Рейтинг: +1047

      Ивантеевец > Январь 59 2 часа назад

      Да не про то речь, нижняя верхняя. Это долбозвонизм сделан типа по лекалам каких-то там киберигр. Понятною, нормальных болел от футбола отодвинули, надо эту кибермолодежь как-то подтягивать. Ну футбол-то здесь причем??? Четыре-пять раз за сезон смотреть ЦСКА-Урал? Не если, не прав просветите...

      0
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      Рейтинг: +43

      ароба 18 часов назад

      кто создавал этот регламент турнира идиот

      0
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      Рейтинг: +4314

      mutabor0992 19 часов назад

      Акрон-МОЛОДЦЫ!МУЖЧИНЫ!!!Все остальные фуфло.

      0
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      Рейтинг: +1278

      Таврида 19 часов назад

      А вообще какой-то беспредел, неудачники определяют выход в Суперфинал. Может лучше Кубок Лузеров назвать?

      3
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      Рейтинг: +2402

      Январь 59 > Таврида 6 часов назад

      Почему кубок лузеров? Был командный турнир, две вышли в верхнюю сетку, проиграли в верхней сетке опустились в нижнюю, проиграл в нижней сетке вылетел. Дошел по нижней сетке до полуфинала вышел в верхнюю сетку в финал. Нормальный турнир , нормальные условия. Раньше в кубке был только один шанс, сейчас два шанса. И никаких турниров Лузеров здесь нет.

      0
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      Рейтинг: +1278

      Таврида > Январь 59 3 часа назад

      То есть, проигравшая команда может выиграть Кубок? Ты не видишь абсурдность ситуации?

      0
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      Рейтинг: +21323

      derrik2000 19 часов назад

      Вот нисколько не удивлюсь, если Волков акроновский в следующем сезоне будет где-то в Москве.
      Да и Понсе хорош.

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      Рейтинг: +3944

      lordmrv 20 часов назад

      Краснодар с победой! Акрон, молодцы! Мне очень нравится Краснодар, но сегодня чуток подбаливал за Акрон)))

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      Рейтинг: +1857

      Artemka444 20 часов назад

      Два раза в полуфинале играть крутяк наверно, можно было особо не стараться было!!!

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