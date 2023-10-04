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    • Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из «Спартака», ха-ха»

    Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из «Спартака», ха-ха»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пошутил, что не хочет продолжать работу в клубе.

    – Чувствуете ли вы мотивацию тренировать Спартак? Такая же она, как и год назад?

    – Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха. Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет.

    Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед.

    • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
    • Впереди матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
    • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2023 20:00
    Комментарии31
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      Рейтинг: +173

      Фёдор Горюнов 4 часа назад

      В ФНЛ Тоже Можно Играть....

      0
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      Рейтинг: +2675

      моэм 23 часа назад

      Только факт ; до заключения контракта Спартак шёл вверх сразу после заключения нового контракта с Абаскалем результаты игры пошли вниз .... вывод : Абаскаль гадит нарочно , чтобы побыстрее уехать в Испанию с хорошей неустойкой . ВСЁ

      1
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      ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy > моэм 21 час назад

      может и так а может равнодушие есть большой контракт и ладно все равно не прогонят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25

      голлевацнен 5 октября, 05:35

      Вот и пусть двигается в сторону своей Испании, только чтобы свою жёнушку с ребёнком здесь не оставил, а то потом, в сложившейся ситуации, хрен достанешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +241

      Клубничный 4 октября, 23:09

      А какая будем мотивация у сырдыха вонючего выйти из ПФЛ, но сперва надо там очутиться - пусть абаскаль туда их и ведет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11867

      alp 4 октября, 23:01

      дайте абаскалю поработать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19426

      paracetamol 4 октября, 21:38

      Абассаль уже подсчитывает сумму неустойки!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7332

      sochi-2013 4 октября, 21:08

      Дурдом!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 20:54

      лозунги те же что и игроков которые каждый год болтают о чемпионстве.А воз и ныне там

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      k611 4 октября, 20:40

      Это уже нервное. Поэтому и отшучивается. Понятно что матч с ЦСКА в случае поражения с большой долей вероятности будет последним в качестве главного тренера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27589

      slavutiq70 4 октября, 20:36

      Рыжий клоун блин ...такой цирк нам не нужен...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      erybov1965 4 октября, 20:31

      Конечно,ему смешно.Он удивлен,почему у игроков нет мотивации в каждом матче.Ведь так должно быть в любом футбольном клубе,любой лиги,тем более с такой историей.Но все это всеми забыто уже.В уме только "бабло" и личное благополучие.Кто там думает о клубе, об эмблеме.Иногда упоминают,ради красного словца и только.Да без тренера,любой нормальный футболист выйдет и сыграет лучше,чем сейчас играют большинство игроков Спартака.И это доказывали соперники Спартака уже не раз,с разными тренерами,про которых что только не говорили,о их профессионализме.А на Спартак этого профессионализма хватало вполне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 4 октября, 20:31

      По моему всем было понятно , что Спартак в этом матче мог просто отдохнуть, так как результат не давлел над ними

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      ivany4 4 октября, 20:24

      Такие речи говорят либо гении, либо авантюристы.
      Учитывая, что у него были успехи в первый год работы, и команда симпатично смотрелась, то получается, что еще не гений, но уже давно не авантюрист.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 4 октября, 20:23

      Абасраль не надо делать свою работу еще лучше, с каждой игрой твоя мотивация доведет Спартак до первой лиги. Уе**вай домой, будь хоть мужиком, если тренером не можешь.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Taps 4 октября, 20:22

      Рыжего пи.дорка команда сливает ...
      Закопёрщик - Джикия.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet > Taps 4 октября, 21:44

      Если так, то как раз педэрки те, кто сливает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 4 октября, 20:17

      Верим! Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      БОЦМАН08 > ПалкоВводецъ (returned) 4 октября, 20:38

      Оле оле оле оле Спартак чемпион ! Гыгыгы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22425

      derrik2000 4 октября, 20:15

      "Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет."

      От С.УКА, а???
      Всем уже понятно, что САМ, естественно, НЕ уйдёшь, а если его уйдУТ - неустойка в размере заработка до конца контракта.
      Эскортовско-ж.и.дох.ох.ляцкий выбор: всем сердцем, всей душой выбирали...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 4 октября, 22:30

      Нацистский выкормыш и здесь увидел жидо-масонский след !!! Про башкир забыл упомянуть !!! У ТЕБЯ ЖЕ почти в каждом комменте прослеживаются твои нацистские взгляды, мразота !!! Это и есть основа твоего "гнева" !!! (((

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 4 октября, 22:50

      Опа-на!
      Эскортница, извиняюсь, УЖЕ ПЛЕЧЕВАЯ прямо с НОВОЙ работы пишет!
      Хорошая, видать, работа, не то, что "ноги шире плеч", и всё лёжа, лёжа... ))))))))))))))
      Ну, частенько, наверное, и стоя... )))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 4 октября, 23:31

      Ну тебе то, "резиновое изделие № 2000" эта тема известна как никакая другая - это же не про футбол, где ты даже правил не знаешь )))

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 4 октября, 23:40

      Мне как-то пох.у.й на ДОСКОНАЛЬНЫЕ знания правил: для меня футбол - хобби.
      ТЫ - другое дело.
      С клиентами, ведь, нужно, не только губами - верхними и нижними - работать, но и уметь поддержать беседу: в баньке, за столом...
      За ЭТО хорошо доплачивают. В прочем, чё ЭТО я тебе объясняю? Тебе ЭТО ещё в первый день "трудоустройства" старшая объяснила.
      Вот ты и зубрила всяко разно в "свободное от работы" время: авось пригодится. ))))))))))))))))
      ПРИГОДИЛОСЬ!!! ))))))))))))))))))))

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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 4 октября, 23:47

      Каковы твои знания, такова и твоя "АНАЛитическая" оцена" - ты правильно понял, твоя оценка именно от этого слова, у тебя всё именно оттуда !!! )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 4 октября, 23:56

      Иди ещё мальца сосни, а потом чё-нибудь "откомментируй".
      Тока, чтобы федунишка довольный уснул после твоих "комментариев". ))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      timon2401 4 октября, 20:14

      напоминает Кононова..нас епут, а мы крепчаем))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      RedMaksim97 4 октября, 20:13

      Клоун, ху*и

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 4 октября, 20:10

      Так говорят неудачливые игроки в казино, когда все просрали и просят в долг, чтобы отыграться, а на самом деле, чтобы опять просрать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида 4 октября, 20:07

      речь настолько пылкая и страстная , что наверняка бы кончил, увидь в сей час себя в зеркале

      8
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    • ...
      Рейтинг: +9342

      vladik12 4 октября, 20:02

      Смешно тебе, епт?!

      4
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