Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из «Спартака», ха-ха»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пошутил, что не хочет продолжать работу в клубе.
– Чувствуете ли вы мотивацию тренировать Спартак? Такая же она, как и год назад?
– Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха. Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет.
Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед.
- У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
- Впереди матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Контракт Абаскаля действует до 2025 года.
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Источник: «Спорт-Экспресс»