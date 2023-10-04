Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из «Спартака», ха-ха»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пошутил, что не хочет продолжать работу в клубе.

– Чувствуете ли вы мотивацию тренировать Спартак? Такая же она, как и год назад?

– Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха. Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет.

Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед.

У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.

Впереди матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

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