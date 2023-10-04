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  • Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из «Спартака», ха-ха»

Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из «Спартака», ха-ха»

4 октября 2023, 20:00
30

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пошутил, что не хочет продолжать работу в клубе.

– Чувствуете ли вы мотивацию тренировать Спартак? Такая же она, как и год назад?

– Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха. Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет.

Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед.

  • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
  • Впереди матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
  • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (30)
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vladik12
1696438921
Смешно тебе, епт?!
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Project Бабангида
1696439220
речь настолько пылкая и страстная , что наверняка бы кончил, увидь в сей час себя в зеркале
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NewLife
1696439425
Так говорят неудачливые игроки в казино, когда все просрали и просят в долг, чтобы отыграться, а на самом деле, чтобы опять просрать.
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derrik2000
1696439748
"Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение – только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет." От С.УКА, а??? Всем уже понятно, что САМ, естественно, НЕ уйдёшь, а если его уйдУТ - неустойка в размере заработка до конца контракта. Эскортовско-ж.и.дох.ох.ляцкий выбор: всем сердцем, всей душой выбирали...
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шахта Заполярная
1696440238
Абасраль не надо делать свою работу еще лучше, с каждой игрой твоя мотивация доведет Спартак до первой лиги. Уе**вай домой, будь хоть мужиком, если тренером не можешь.
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ivany4
1696440266
Такие речи говорят либо гении, либо авантюристы. Учитывая, что у него были успехи в первый год работы, и команда симпатично смотрелась, то получается, что еще не гений, но уже давно не авантюрист.
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ArReal
1696440689
По моему всем было понятно , что Спартак в этом матче мог просто отдохнуть, так как результат не давлел над ними
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erybov1965
1696440691
Конечно,ему смешно.Он удивлен,почему у игроков нет мотивации в каждом матче.Ведь так должно быть в любом футбольном клубе,любой лиги,тем более с такой историей.Но все это всеми забыто уже.В уме только "бабло" и личное благополучие.Кто там думает о клубе, об эмблеме.Иногда упоминают,ради красного словца и только.Да без тренера,любой нормальный футболист выйдет и сыграет лучше,чем сейчас играют большинство игроков Спартака.И это доказывали соперники Спартака уже не раз,с разными тренерами,про которых что только не говорили,о их профессионализме.А на Спартак этого профессионализма хватало вполне.
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slavа0508
1696440970
Рыжий клоун блин ...такой цирк нам не нужен...
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alefreddy
1696442098
лозунги те же что и игроков которые каждый год болтают о чемпионстве.А воз и ныне там
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