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    • Лучшие бомбардиры ЦСКА за всю историю: один из лидеров рейтинга вскоре может вернуться в команду

    Лучшие бомбардиры ЦСКА за всю историю: один из лидеров рейтинга вскоре может вернуться в команду


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    Голосов: 1
    Сегодня, 13:49
    Федор Чалов в погоне за легендами

    ЦСКА – один из старейших и самых титулованных клубов отечественного футбола. Команда семь раз становилась чемпионом СССР и шесть раз – чемпионом России. В 2005 году ЦСКА первым в российской истории выиграл европейский клубный турнир – Кубок УЕФА. В разные годы за команду выступали многие выдающиеся бомбардиры. Кто же из них чаще всего радовал болельщиков забитыми голами? Вашему вниманию – имена лучших снайперов за всю историю клуба.

    Федор Чалов

    Игры за ЦСКА: 244

    Голы за ЦСКА: 83

    Начнем с игрока, который пока не входит в десятку топ-бомбардиров ЦСКА, но уже очень скоро может ворваться в этот почетный список. Федор Чалов набрал приличный голевой темп – в прошлом сезоне забил за команду 24 мяча в чемпионате и кубке страны. Сейчас он занимает 12 место в рейтинге лучших голеадоров в истории ЦСКА. Для того, чтобы попасть в «десятку», ему осталось забить 4 мяча.

    10. Юрий Чесноков

    Игры за ЦСКА: 289

    Голы за ЦСКА: 87

    Открывает список главных бомбардиров футболист, который дебютировал за ЦСКА еще в 1975 году. Выступая за клуб, дважды попадал в число 33 лучших игроков сезона. После ухода из ЦСКА служил в Группе Советских войск в ГДР, играл за местную футбольную команду.

    9. Борис Копейкин

    Игры за ЦСКА: 264

    Голы за ЦСКА: 94

    Воспитанник челябинского футбола присоединился к ЦСКА в 1969 году. В следующем сезоне помог команде выиграть чемпионат СССР. После окончания карьеры долгие годы работал тренером. Был помощником Павла Садырина в «золотой» команде, ставшей в 1991 году победителем последнего чемпионата Советского Союза.

    8. Владимир Демин

    Игры за ЦСКА: 225

    Голы за ЦСКА: 94

    Свой футбольный путь начинал в московском «Спартаке» и уже оттуда попал в команду, которая тогда называлась ЦДКА. Выступая за армейцев, пять раз выигрывал чемпионат СССР.

    7. Алексей Гринин

    Игры за ЦСКА: 259

    Голы за ЦСКА: 95

    Пришел в команду вместе со старшим братом Владимиром в 1939 году. Судя по архивным данным, Алексей Гринин обладал мощным ударом с обеих ног, мастерски исполнял штрафные и пенальти. Начиная с 1947 года на протяжении пяти лет был бессменным капитаном ЦДКА.

    6. Сейду Думбия

    Игры за ЦСКА: 150

    Голы за ЦСКА: 95

    Ивуарийский нападающий пришел в ЦСКА летом 2010 года из швейцарского «Янг Бойз». Сразу же стал одним из ключевых игроков атаки московской команды. Дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата. В сезоне 2011/2012 забил 28 голов – рекордный показатель в истории высшей лиги российского футбола. Лучший снайпер РПЛ среди всех африканских футболистов.

    5. Всеволод Бобров

    Игры за ЦСКА: 98

    Голы за ЦСКА: 99

    Легенда отечественного спорта. Помимо футбола, с успехом играл в хоккей – с шайбой и с мячом. Единственный человек, который выступал и на летних, и на зимних Олимпийских играх в качестве капитана своей национальной команды. Играя за футбольный ЦДКА, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.

    4. Владимир Федотов

    Игры за ЦСКА: 427

    Голы за ЦСКА: 100

    Провел в составе ЦСКА всю игровую карьеру – выступал с 1960 по 1975 год. Рекордсмен клуба по числу матчей в чемпионатах СССР – 382 встречи. Лучший бомбардир сезона-1964, забил тогда в высшей лиге 16 голов. Впоследствии стал тренером, в 1981 вместе с ростовским СКА выиграл Кубок СССР. Возглавлял московский «Спартак». Под его руководством команда брала серебро чемпионата России 2006 года.

    3. Валентин Николаев

    Игры за ЦСКА: 233

    Голы за ЦСКА: 102

    Выступая за ЦДКА, пять раз выигрывал чемпионат СССР, дважды становился лучшим бомбардиром высшей лиги. Считался мастером длинных передач и ударов из-за пределов штрафной площади, за что и получил прозвище «бомбардировщик дальнего радиуса действия».

    2. Вагнер Лав

    Игры за ЦСКА: 259

    Голы за ЦСКА: 124

    Один из лучших легионеров в истории российского футбола. Пришeл в ЦСКА из «Палмейраса» в 2004 году, забил в дебютном матче за московский клуб – поразил ворота бакинского «Нефтчи» в отборочном турнире Лиги чемпионов. Выступая за ЦСКА, выигрывал Кубок УЕФА, трижды становился чемпионом России и заслужил приглашение в сборную Бразилии. В составе национальной команды он провел два десятка матчей. Сейчас Вагнеру 39 лет, и он по-прежнему не завершил игровую карьеру. Агент футболиста в конце ноября заявил, что форвард мечтает вернуться в ЦСКА и ждет приглашения от руководства московского клуба. Кто знает, возможно, Вагнер еще улучшит свою статистику по голам за московский клуб?

    1. Григорий Федотов

    Игры за ЦСКА: 177

    Голы за ЦСКА: 137

    Легендарный нападающий удерживает звание лучшего бомбардира в истории ЦСКА на протяжении почти 80 лет. Именем Федотова назван символический клуб, объединяющий советских и российских бомбардиров, забивших за карьеру 100 и более голов. В анкете для издания «Советский спорт» рассказывал о своем коронном ударе – он любил бить с лета, когда мяч находился на высоте 80-100 см над землей.

    Топ-10 лучших бомбардиров в истории ЦСКА

    Данные взяты с сайта Transfermarkt:

    Игрок Матчи Голы
    1. Григорий Федотов 177 137
    2. Вагнер Лав 259 124
    3. Валентин Николаев 233 102
    4. Владимир Федотов 427 100
    5. Всеволод Бобров 98 99
    6. Сейду Думбия 150 95
    7. Алексей Гринин 277 95
    8. Владимир Демин 225 94
    9. Борис Копейкин 264 94
    10. Юрий Чесноков 289 87
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: PFC CSKA | Nataliya Kondratenko, Dmitry Golubovich/Global look pressGlobal look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1181

      FCSpartakM 8 минут назад

      Федя гол за три игры с учетом кучи пенальти, прям олицетворение места коней

      0
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      Рейтинг: +2238

      river31 2 часа назад

      Будем рады если Вагнер или Сейду вернется в состав. Будет отличное усиление состава и достойное завершение карьеры в хорошем клубе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +227

      Gwynbleidd > river31 1 час назад

      Думбия маловероятно, да и Вагнер тоже не усилит клуб, хотя года 3-4 назад можно было его пригласить, точно бы пригодился...

      0
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      Рейтинг: +3741

      АртурZaСМ > river31 1 час назад

      Сдается мне ни тот, ни другой вас не усилит...

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