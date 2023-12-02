Лучшие бомбардиры ЦСКА за всю историю: один из лидеров рейтинга вскоре может вернуться в команду

Федор Чалов в погоне за легендами

ЦСКА – один из старейших и самых титулованных клубов отечественного футбола. Команда семь раз становилась чемпионом СССР и шесть раз – чемпионом России. В 2005 году ЦСКА первым в российской истории выиграл европейский клубный турнир – Кубок УЕФА. В разные годы за команду выступали многие выдающиеся бомбардиры. Кто же из них чаще всего радовал болельщиков забитыми голами? Вашему вниманию – имена лучших снайперов за всю историю клуба.

Федор Чалов

Игры за ЦСКА: 244

Голы за ЦСКА: 83

Начнем с игрока, который пока не входит в десятку топ-бомбардиров ЦСКА, но уже очень скоро может ворваться в этот почетный список. Федор Чалов набрал приличный голевой темп – в прошлом сезоне забил за команду 24 мяча в чемпионате и кубке страны. Сейчас он занимает 12 место в рейтинге лучших голеадоров в истории ЦСКА. Для того, чтобы попасть в «десятку», ему осталось забить 4 мяча.

10. Юрий Чесноков

Игры за ЦСКА: 289

Голы за ЦСКА: 87

Открывает список главных бомбардиров футболист, который дебютировал за ЦСКА еще в 1975 году. Выступая за клуб, дважды попадал в число 33 лучших игроков сезона. После ухода из ЦСКА служил в Группе Советских войск в ГДР, играл за местную футбольную команду.

9. Борис Копейкин

Игры за ЦСКА: 264

Голы за ЦСКА: 94

Воспитанник челябинского футбола присоединился к ЦСКА в 1969 году. В следующем сезоне помог команде выиграть чемпионат СССР. После окончания карьеры долгие годы работал тренером. Был помощником Павла Садырина в «золотой» команде, ставшей в 1991 году победителем последнего чемпионата Советского Союза.

8. Владимир Демин

Игры за ЦСКА: 225

Голы за ЦСКА: 94

Свой футбольный путь начинал в московском «Спартаке» и уже оттуда попал в команду, которая тогда называлась ЦДКА. Выступая за армейцев, пять раз выигрывал чемпионат СССР.

7. Алексей Гринин

Игры за ЦСКА: 259

Голы за ЦСКА: 95

Пришел в команду вместе со старшим братом Владимиром в 1939 году. Судя по архивным данным, Алексей Гринин обладал мощным ударом с обеих ног, мастерски исполнял штрафные и пенальти. Начиная с 1947 года на протяжении пяти лет был бессменным капитаном ЦДКА.

6. Сейду Думбия

Игры за ЦСКА: 150

Голы за ЦСКА: 95

Ивуарийский нападающий пришел в ЦСКА летом 2010 года из швейцарского «Янг Бойз». Сразу же стал одним из ключевых игроков атаки московской команды. Дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата. В сезоне 2011/2012 забил 28 голов – рекордный показатель в истории высшей лиги российского футбола. Лучший снайпер РПЛ среди всех африканских футболистов.

5. Всеволод Бобров

Игры за ЦСКА: 98

Голы за ЦСКА: 99

Легенда отечественного спорта. Помимо футбола, с успехом играл в хоккей – с шайбой и с мячом. Единственный человек, который выступал и на летних, и на зимних Олимпийских играх в качестве капитана своей национальной команды. Играя за футбольный ЦДКА, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.

4. Владимир Федотов

Игры за ЦСКА: 427

Голы за ЦСКА: 100

Провел в составе ЦСКА всю игровую карьеру – выступал с 1960 по 1975 год. Рекордсмен клуба по числу матчей в чемпионатах СССР – 382 встречи. Лучший бомбардир сезона-1964, забил тогда в высшей лиге 16 голов. Впоследствии стал тренером, в 1981 вместе с ростовским СКА выиграл Кубок СССР. Возглавлял московский «Спартак». Под его руководством команда брала серебро чемпионата России 2006 года.

3. Валентин Николаев

Игры за ЦСКА: 233

Голы за ЦСКА: 102

Выступая за ЦДКА, пять раз выигрывал чемпионат СССР, дважды становился лучшим бомбардиром высшей лиги. Считался мастером длинных передач и ударов из-за пределов штрафной площади, за что и получил прозвище «бомбардировщик дальнего радиуса действия».

2. Вагнер Лав

Игры за ЦСКА: 259

Голы за ЦСКА: 124

Один из лучших легионеров в истории российского футбола. Пришeл в ЦСКА из «Палмейраса» в 2004 году, забил в дебютном матче за московский клуб – поразил ворота бакинского «Нефтчи» в отборочном турнире Лиги чемпионов. Выступая за ЦСКА, выигрывал Кубок УЕФА, трижды становился чемпионом России и заслужил приглашение в сборную Бразилии. В составе национальной команды он провел два десятка матчей. Сейчас Вагнеру 39 лет, и он по-прежнему не завершил игровую карьеру. Агент футболиста в конце ноября заявил, что форвард мечтает вернуться в ЦСКА и ждет приглашения от руководства московского клуба. Кто знает, возможно, Вагнер еще улучшит свою статистику по голам за московский клуб?

1. Григорий Федотов

Игры за ЦСКА: 177

Голы за ЦСКА: 137

Легендарный нападающий удерживает звание лучшего бомбардира в истории ЦСКА на протяжении почти 80 лет. Именем Федотова назван символический клуб, объединяющий советских и российских бомбардиров, забивших за карьеру 100 и более голов. В анкете для издания «Советский спорт» рассказывал о своем коронном ударе – он любил бить с лета, когда мяч находился на высоте 80-100 см над землей.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории ЦСКА

Данные взяты с сайта Transfermarkt: