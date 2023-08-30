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«Балтика» прекрасна в Кубке! Даже выше «Зенита»

30 августа 2023, 22:33
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«Балтика» неуверенно начала в чемпионате России спустя много лет после возвращения. После шести туров у нее всего три очка и предпоследнее место в таблице. На старте сезона «Балтика» обыграла такой же плачевный «Факел» (2:1) и потерпела пять поражений.

Зато в Кубке России «Балтика» – полная противоположность себе в РПЛ.

«Балтика» занимает первое место в группе. Она выше даже «Зенита»

Результаты стартовых встреч «Балтики» в Кубке России:

1. Победа 3:2 над «Крыльями Советов». Первая победа «Балтики» над «Крыльями» с 2018 года.

2. Победа над «Ахматом» 2:0. В последний раз «Балтика» побеждала «Ахмат» в далеком 2006-м, когда оба играли в Первой лиге.

3. Теперь – победа над «Зенитом». Это первая кубковая очная встреча команда и первая победа «Балтики» над «Зенитом» с 1998 года.

Сергей Игнашевич прокомментировал эту победу так: «Эмоции – это хорошее зерно в умы наших футболистов, что мы можем побеждать и играть дисциплинированно с хорошей командой. Нужно было надежно сыграть с такой командой в обороне, особенно во втором тайме, когда вышли бразильцы. Хотелось бы забивать побольше. Делая замены, думали о следующей игре с «Локомотивом».

Прямо сейчас турнирное положение «Балтики» в Кубке такое:

Означает ли это, что «Балтика» уже прошла дальше? Нет. У нее есть три ответные встречи с теми же командами. Но победа в любой из них сильно повышает шансы на выход в следующую стадию.

Что-то сложный формат турнира – напомните, как все устроено?

Прямо сейчас идет две стадии:

  • Групповой турнир;
  • Предварительный турнир.

В групповом турнире участвуют клубы РПЛ. Они разделены на четыре группы по четыре команды. Каждый клуб сыграет с каждым в своей группе по два матча. По итогам шести туров первые две команды из каждой группы проходят в Путь РПЛ. Каждая третья команда в группах выходит в Путь регионов.

В предварительном турнире участвуют клубы из лиг пониже+медиафутбольные команды. Они играют в сеточном формате и доходят до четвертьфинала, после чего формируют Путь регионов. Проигравший в каждой паре Пути регионов вылетает из турнира. Проигравший в каждой паре Пути РПЛ вылетает в Путь регионов (касается только матчей 1/4 финала и 1/2 финала). Победитель Пути РПЛ сыграет с победителем Пути регионов в суперфинале Фонбет Кубка России.

Фото: телеграм-канал «Балтики»

Источник: Бомбардир
Россия. Кубок Россия Зенит Балтика
Комментарии (2)
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Вомбат
1693426587
Автору кол. Балтика молодцом, самоотдача запределельная, но игра очень низкого уровня, примитивная с огромным процентом брака. Сегодня не Балтика была прекрасна, а Зенит был ужасен. И мало чести быть выше Зенита, представленного Бакаевым, Коваленко, Васютиным, Васильевым, Суторминым, и прочими. Особенно Ерохиным. Ниже уровня Ерохина в РПЛ футболистов просто нет.
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Марк Аврелий!
1693440026
С 1 сентября компенсированное время в матче где проигрывает зенит будет не в минутах. а ПЗЗ (пока зенит не забьет)
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