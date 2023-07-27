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  • Fonbet Кубок России. «Спартак» в большинстве победил «Краснодар» (2:1) благодаря дебютному голу Бонгонда

Fonbet Кубок России. «Спартак» в большинстве победил «Краснодар» (2:1) благодаря дебютному голу Бонгонда

27 июля 2023, 22:04
66

«Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Победу гостям принесли голы Романа Зобнина и Тео Бонгонда. Для легионера это дебютный забитый мяч.

В составе краснодарской команды отличился Кади Боржес на 95-й минуте.

Хозяева поля с 44-й минуты играли вдесятером – прямую красную карточку получил Эдуард Сперцян за грубый фол.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 1-й тур

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Зобнин, 21; 0:2 – Бонгонда, 67; 1:2 – Боржес 90+5.

Удаление: Сперцян, 44 – нет.

Календарь Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Краснодар
Комментарии (66)
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slavа0508
1690484767
С победой нас и команду !!!Сегодня игра понравилась ...но без валидола как всегда не обошлось ....
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rash1959
1690484852
Расслабляться нельзя даже в дополнительное время. А расслабились очень рано, после 80-й минуты, и чуть не поплатились.
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FCSpartakM
1690484934
по какому принципу гол кади засчитан? опять из серии вар смотрит и не видит?
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oyabun
1690485313
Победа, это, конечно, хорошо. Но что это за трусливая тактика такая, после счета 2:0 плотно садиться в оборону и заслуженно получить гол? И это играя в большинстве весь 2-й тайм!! Почему нельзя уверенно дожать соперника? А Краснодар - молодцы! Сражались до конца.
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ySS
1690485746
Абаскаль сделал ставку на начало матча, Ивич - на концовку. Удаление сыграло свою роль. Ещё раз всех с победой!
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JTherry
1690485793
легко, на классе Спартак обыграл хамоватых бычков, с победой..!)) Аяксу стоит присмотреться к игре Сперцяна, нервишки подводят, на ровном месте получил КК... отличный матч Зобнина, Бонгонды и Умярова, молодцы..! к концу матча расслаблять булки совершенно не стоит... необходимо улучшить реализацию голевых моментов...
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VVM1964
1690486689
Всех с победным стартом в кубке !!! Играли хорошо, жаль что забить удалось не так много как могли, ну и конечно Спартак не был бы Спартаком если бы не заставил понервничать ( Понравились Зобнин и Бонгонда и не только потому что забили голы, а чисто по игре ! Бальде - "0", а вышедшие Пруцев и Классен наверное даже на замену не тянут ...
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zigbert
1690487175
Всех болельщиков Спартака с победой! Преимущество Спартака было заметным. Как всегда было много голевых моментов. Неплохо проявил себя Умяров. Зобнин весь матч провел блестяще. Бонгонда терзал оборону Краснодара. Все игроки проявили себя с лучшей за исключением концовки матча.
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Persona_non_Grata
1690490311
Что-то немытых не видно ??? Где-то у них сегодня явно подпольное мероприятие, ведь официально ЛГБТ у нас под запретом !!! )))
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a_who
1690516207
С победой друзья !
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