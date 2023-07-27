Fonbet Кубок России. «Спартак» в большинстве победил «Краснодар» (2:1) благодаря дебютному голу Бонгонда

«Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
Победу гостям принесли голы Романа Зобнина и Тео Бонгонда. Для легионера это дебютный забитый мяч.
В составе краснодарской команды отличился Кади Боржес на 95-й минуте.
Хозяева поля с 44-й минуты играли вдесятером – прямую красную карточку получил Эдуард Сперцян за грубый фол.
Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 1-й тур
Краснодар – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Зобнин, 21; 0:2 – Бонгонда, 67; 1:2 – Боржес 90+5.
Удаление: Сперцян, 44 – нет.
Источник: «Бомбардир»