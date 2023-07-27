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    • Fonbet Кубок России. «Спартак» в большинстве победил «Краснодар» (2:1) благодаря дебютному голу Бонгонда

    Fonbet Кубок России. «Спартак» в большинстве победил «Краснодар» (2:1) благодаря дебютному голу Бонгонда

    «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    Победу гостям принесли голы Романа Зобнина и Тео Бонгонда. Для легионера это дебютный забитый мяч.

    В составе краснодарской команды отличился Кади Боржес на 95-й минуте.

    Хозяева поля с 44-й минуты играли вдесятером – прямую красную карточку получил Эдуард Сперцян за грубый фол.

    Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. Группа D. 1-й тур

    Краснодар – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Зобнин, 21; 0:2 – Бонгонда, 67; 1:2 – Боржес 90+5.

    Удаление: Сперцян, 44 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:04
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    Комментарии33
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    • ...
      Рейтинг: +102062

      zigbert 13 минут назад

      Всех болельщиков Спартака с победой!
      Преимущество Спартака было заметным. Как всегда было много голевых моментов.
      Неплохо проявил себя Умяров. Зобнин весь матч провел блестяще. Бонгонда терзал оборону Краснодара. Все игроки проявили себя с лучшей за исключением концовки матча.

      1
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      Рейтинг: +34834

      VVM1964 21 минуту назад

      Всех с победным стартом в кубке !!! Играли хорошо, жаль что забить удалось не так много как могли, ну и конечно Спартак не был бы Спартаком если бы не заставил понервничать ( Понравились Зобнин и Бонгонда и не только потому что забили голы, а чисто по игре ! Бальде - "0", а вышедшие Пруцев и Классен наверное даже на замену не тянут ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1935

      Artemka444 23 минуты назад

      Чемпионская игра!!!
      Монстры футбола!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11122

      ivany4 30 минут назад

      Всех с победой.
      Но по такой игре не стоит обольщаться. Сегодня особенно ярко проявилась болезнь обороны, преимущественно в первом тайме. Пройти 20 метров вперед, и отдать назад или вратарю - надо уметь. Одно из двух - либо не могут, либо знают. Понимаю жарко, но это для всех и влияет на всех. Однако прекращать играть, особенно в большинстве, это форменное безобразие. Одним словом ошибки и менталитет игры старый.

      4
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      Рейтинг: +30348

      JTherry 36 минут назад

      легко, на классе Спартак обыграл хамоватых бычков, с победой..!)) Аяксу стоит присмотреться к игре Сперцяна, нервишки подводят, на ровном месте получил КК... отличный матч Зобнина, Бонгонды и Умярова, молодцы..! к концу матча расслаблять булки совершенно не стоит... необходимо улучшить реализацию голевых моментов...

      7
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      Рейтинг: +34051

      oyabun > JTherry 25 минут назад

      Хлусевич тоже хорош второй матч подряд уже. И сегодня у него голевой пас. Надеюсь то что он покинул поле обусловлено всего лишь ушибом, не более.

      3
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      Рейтинг: +932

      kliker > JTherry 7 минут назад

      Звание "Человек-невидимка" за пребывание на поле получает Кейта Бальде.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6126

      ySS 36 минут назад

      Абаскаль сделал ставку на начало матча, Ивич - на концовку. Удаление сыграло свою роль.
      Ещё раз всех с победой!

      6
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      Рейтинг: +7154

      Красногорск_Фан 37 минут назад

      Валидол. Титульный спонсор ФК Спартак. Ни дня без него

      5
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      Рейтинг: +19066

      NewLife 37 минут назад

      Удалось капитально прижать сильного соперника. Спартак с победой ! Умяров неожиданно порадовал прекрасной игрой. Зобнин красавец, играет сильнее от матча к матчу. Игра также показала, что у Спартака сейчас очень короткая скамейка, вышедшие во втором тайме игроки продемонстрировали свою негодность. Претензий к Сухому нет, но надо что-то делать, чтобы такая костоломная игра в исполнении быков не стала правилом игры на своем поле.

      3
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      Рейтинг: +6126

      ySS > NewLife 32 минуты назад

      Один момент, у краснодарцев выходили на замену игроки основы, а у нас лавочники...

      3
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      Рейтинг: +21052

      Cleaner 42 минуты назад

      Если бы не удаление, Краснодар дожал бы Спартака во втором тайме. Удаление СТОПРОЦЕНТНОЕ, тут я с судьей согласен...

      1
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      Рейтинг: +34834

      VVM1964 > Cleaner 19 минут назад

      А что Краснодар что то "ЖАЛ" ??? )))

      2
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      Рейтинг: +34051

      oyabun 44 минуты назад

      Победа, это, конечно, хорошо. Но что это за трусливая тактика такая, после счета 2:0 плотно садиться в оборону и заслуженно получить гол? И это играя в большинстве весь 2-й тайм!! Почему нельзя уверенно дожать соперника? А Краснодар - молодцы! Сражались до конца.

      6
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      Рейтинг: +19066

      NewLife > oyabun 37 минут назад

      Потому что изменился состав и вышли недоигроки.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34051

      oyabun > oyabun 28 минут назад

      Пруцев, Мартинс и Литвинов недоигроки?! Очень категорично..

      1
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      Рейтинг: +19066

      NewLife > oyabun 25 минут назад

      Именно так, игра показала, когда команда играла, а когда игра разладилась. Еще терял мячи Денисов, но он вышел в старте.

      2
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      Рейтинг: +34051

      oyabun > oyabun 20 минут назад

      Если так рассуждать, то можно и Антоху назвать "недоигроком". Вторую встречу бледная тень самого себя, да еще и перетягивает одеяло, безапеляционно забирая пробивать все штрафные, которые традиционно он бить не умеет и запарывает. А ведь и для этого как раз брали Бонгонду. У нас вся команда играет очень неровно. В одной игре Герой, в следующей уже "привозила".

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