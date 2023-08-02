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    • КДК вынес наказание Сперцяну за удар в голеностоп Зиньковского шипами

    КДК вынес наказание Сперцяну за удар в голеностоп Зиньковского шипами

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание получил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян за удаление в кубковом матче против «Спартака».

    • Сперцян был удален за удар в голеностоп Антона Зиньковского шипами бутсы.
    • Спартаковцы победили со счетом 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
    • Краснодарцы играли вдесятером с 44-й минуты.

    «Рассмотрели удаление Сперцяна в матче «Краснодар» – «Спартак». Футболист принял участие в заседании по видеоконференции.

    Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать Сперцяна на два матча Кубка России», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.08.2023 14:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 2 августа, 19:19

      На самом деле удар был не умышленный, игрок принес извинения, травмы (слава Богу ) не случилось - одного матча возможно и хватило бы. Добавлю - красная конечно ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ !!! но это сугубо моё мнение ...

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      Рейтинг: +1202

      Argon > Persona_non_Grata 7 августа, 18:37

      Поддержу. У него не было возможности убрать ногу в моменте.

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