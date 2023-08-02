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  • КДК вынес наказание Сперцяну за удар в голеностоп Зиньковского шипами

КДК вынес наказание Сперцяну за удар в голеностоп Зиньковского шипами

2 августа 2023, 14:26
2

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание получил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян за удаление в кубковом матче против «Спартака».

  • Сперцян был удален за удар в голеностоп Антона Зиньковского шипами бутсы.
  • Спартаковцы победили со счетом 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
  • Краснодарцы играли вдесятером с 44-й минуты.

«Рассмотрели удаление Сперцяна в матче «Краснодар» – «Спартак». Футболист принял участие в заседании по видеоконференции.

Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать Сперцяна на два матча Кубка России», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Краснодар Зиньковский Антон Сперцян Эдуард
Комментарии (2)
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Persona_non_Grata
1690993155
На самом деле удар был не умышленный, игрок принес извинения, травмы (слава Богу ) не случилось - одного матча возможно и хватило бы. Добавлю - красная конечно ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ !!! но это сугубо моё мнение ...
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