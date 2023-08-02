КДК вынес наказание Сперцяну за удар в голеностоп Зиньковского шипами

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание получил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян за удаление в кубковом матче против «Спартака».
- Сперцян был удален за удар в голеностоп Антона Зиньковского шипами бутсы.
- Спартаковцы победили со счетом 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
- Краснодарцы играли вдесятером с 44-й минуты.
«Рассмотрели удаление Сперцяна в матче «Краснодар» – «Спартак». Футболист принял участие в заседании по видеоконференции.
Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать Сперцяна на два матча Кубка России», – сказал Григорьянц.
Источник: «Матч ТВ»