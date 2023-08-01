Зиньковский прокомментировал удаление Сперцяна за жесткий фол против него

Антон Зиньковский высказался о столкновении с Эдуардом Сперцяном во время кубкового матча «Краснодар» – «Спартак».
«Казалось, что на видео контакт со Сперцяном выглядел не очень хорошо. Но обошлось – всe нормально.
Эдик ждал меня в подтрибунке после матча: подошeл и извинился. Он сказал, что далеко принял и не успел. Такое бывает.
В таких случаях либо ты нарушаешь, либо соперник убегает с мячом. Получилось, что он сфолил на красную. Никаких претензий», – заявил Зиньковский.
- Спартаковцы победили со счетом 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.
- Краснодарцы играли вдесятером с 44-й минуты.
Источник: «Чемпионат»