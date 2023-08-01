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    • Зиньковский прокомментировал удаление Сперцяна за жесткий фол против него

    Зиньковский прокомментировал удаление Сперцяна за жесткий фол против него

    Антон Зиньковский высказался о столкновении с Эдуардом Сперцяном во время кубкового матча «Краснодар» – «Спартак».

    «Казалось, что на видео контакт со Сперцяном выглядел не очень хорошо. Но обошлось – всe нормально.

    Эдик ждал меня в подтрибунке после матча: подошeл и извинился. Он сказал, что далеко принял и не успел. Такое бывает.

    В таких случаях либо ты нарушаешь, либо соперник убегает с мячом. Получилось, что он сфолил на красную. Никаких претензий», – заявил Зиньковский.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.08.2023 16:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 1 августа, 19:49

      повезло, было явно не умышленно, но очень опасно, мог серьезно поломать, за красную матч-штраф и максимум 2 сверху , это предел

      1
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      Рейтинг: +68613

      portero 1 августа, 18:42

      Попал нехорошо, но обошлось....

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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 18:08

      повезло а мог ногу сломать

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