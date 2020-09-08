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    Сергей Передня

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Передня
    Команда Химик
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 апреля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химик 18 4 8 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.07.2022 Химик 3 : 1 Динамо Вг
    05.08.2022 Торпедо-2 0 : 0 Химик
    15.08.2022 Химик 0 : 1 Динамо-2
    21.08.2022 Чертаново 1 : 0 Химик
    27.08.2022 Химик 1 : 2 Муром
    04.09.2022 Текстильщик 2 : 1 Химик
    10.09.2022 Химик 2 : 0 Знамя Труда
    18.09.2022 Торпедо Вл 2 : 1 Химик
    22.09.2022 Химик 1 : 1 Тверь
    26.09.2022 Динамо Вг 0 : 0 Химик
    02.10.2022 Химик 1 : 0 Торпедо-2
    15.10.2022 Динамо-2 1 : 1 Химик
    19.10.2022 Химик 1 : 6 Чертаново
    24.10.2022 Муром 0 : 0 Химик
    30.10.2022 Химик 1 : 0 Текстильщик
    05.11.2022 Знамя Труда 2 : 2 Химик
    09.11.2022 Химик 2 : 3 Торпедо Вл
    13.11.2022 Спартак К 1 : 0 Химик
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