Глава «СКА-Хабаровска»: «У нас талант и потенциал Евсеева раскроется с новой силой»

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкртычев рассказал о том, что повлияло на руководство клуба в вопросе приглашения на пост главного тренера Вадима Евсеева.

Последним главным тренером хабаровского клуба был Сергей Передня. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В августе Евсеев покинул «Анжи», он входил в тренерский штаб клуба с середины июня.

«Решение досрочно поменять главного тренера – это не эмоции, как могло бы показаться на первый взгляд. Это решение взвешенное, и результат последней игры с «Чертаново» если и повлиял на ситуацию, то косвенно.

Попечительский совет и я, как его председатель, поставили перед тренерским штабом задачу – вернуть за один год Хабаровск в премьер-лигу. Но помимо очков нам важно было, чтобы команда показывала игру, которая бы радовала болельщиков. С учетом невыразительной концовки прошлого сезона, мы перед нашими болельщиками, если можно так выразиться, в неоплаченном долгу.

Увы, при всем старании Сергея Александровича Передни за 7 туров ему не удалось сделать из набора квалифицированных футболистов команду-фаворита. Мы прекрасно видим недовольство болельщиков и не учитывать их мнение в данной ситуации мы просто не могли.

Надеемся, что пришедший ему на смену Вадим Валентинович Евсеев сумеет завершить начатое и решит поставленную задачу. Вся страна знает Вадима как высококлассного футболиста, но он еще и не менее талантливый тренер, который уже успел зарекомендовать себя по работе с «Амкаром». Уверен, что в Хабаровске талант и потенциал нового наставника раскроется с новой силой», – заявил Мкртычев.