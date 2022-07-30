Сергей Передня - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Передня
|Команда
|Химик
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 апреля 1972
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Передня
|Команда
|Химик
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|30 апреля 1972
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Ядро
|2 : 3
|Химик
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
|09.04.2023
|Химик
|1 : 1
|Родина-М
|Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Химик
|28
|5
|8
|15
|Дата
|Матч
|30.07.2022
|Химик
|3 : 1
|Динамо Вг
|05.08.2022
|Торпедо-2
|0 : 0
|Химик
|15.08.2022
|Химик
|0 : 1
|Динамо-2
|21.08.2022
|Чертаново
|1 : 0
|Химик
|27.08.2022
|Химик
|1 : 2
|Муром
|04.09.2022
|Текстильщик
|2 : 1
|Химик
|10.09.2022
|Химик
|2 : 0
|Знамя Труда
|18.09.2022
|Торпедо Вл
|2 : 1
|Химик
|22.09.2022
|Химик
|1 : 1
|Тверь
|26.09.2022
|Динамо Вг
|0 : 0
|Химик
|02.10.2022
|Химик
|1 : 0
|Торпедо-2
|15.10.2022
|Динамо-2
|1 : 1
|Химик
|19.10.2022
|Химик
|1 : 6
|Чертаново
|24.10.2022
|Муром
|0 : 0
|Химик
|30.10.2022
|Химик
|1 : 0
|Текстильщик
|05.11.2022
|Знамя Труда
|2 : 2
|Химик
|09.11.2022
|Химик
|2 : 3
|Торпедо Вл
|13.11.2022
|Спартак К
|1 : 0
|Химик
|02.04.2023
|Ядро
|2 : 3
|Химик
|09.04.2023
|Химик
|1 : 1
|Родина-М
|17.04.2023
|Электрон
|0 : 0
|Химик
|23.04.2023
|Химик
|0 : 0
|Зенит-2
|29.04.2023
|Динамо СПб
|0 : 0
|Химик
|07.05.2023
|Химик
|0 : 0
|Ядро
|14.05.2023
|Родина-М
|0 : 0
|Химик
|20.05.2023
|Химик
|0 : 0
|Электрон
|27.05.2023
|Зенит-2
|0 : 0
|Химик
|03.06.2023
|Химик
|0 : 0
|Динамо СПб