Передня возглавил «СКА-Хабаровск»

Руководство «СКА-Хабаровска» договорилось о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал Сергей Передня. Соглашение рассчитано на один год.

«Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск» рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи», – сообщает пресс-служба армейцев.

В среду новый главный тренер команды прилетит в Хабаровск, где будут подписаны все необходимые бумаги, и приступит к работе. Помогать ему будут Александр Ушахин и Юрий Шпирюк.