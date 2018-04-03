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Передня возглавил «СКА-Хабаровск»

3 апреля 2018, 09:16
7

Руководство «СКА-Хабаровска» договорилось о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал Сергей Передня. Соглашение рассчитано на один год.

«Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск» рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи», – сообщает пресс-служба армейцев.

В среду новый главный тренер команды прилетит в Хабаровск, где будут подписаны все необходимые бумаги, и приступит к работе. Помогать ему будут Александр Ушахин и Юрий Шпирюк.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига Трансферы СКА-Хабаровск Передня Сергей
Комментарии (7)
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insider_retro
1522736955
Не завидная доля досталась тренеру... Не завоёвывать, а вылетать...
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Федя Кабак
1522739062
Зато не испугался. А Бидялетдинов просто слинял, не справившись
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zigbert
1522742084
Конечно это уже не спасет.
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Joko21
1522742526
К сожалению это хабаровчан уже не спасет
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Джавел.
1522743946
И когда уважаемый Передня даст задня...
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OfaZavr
1522746973
сейчас уже Ска ничем он не поможет, видимо уже для более детальной работы в ФНЛ и последующего возвращения.
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Отчаянный Пердун
1522760116
пару игр и тоже уволят. Обидно
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