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    Передня возглавил «СКА-Хабаровск»

    Руководство «СКА-Хабаровска» договорилось о подписании контракта с новым главным тренером. Им стал Сергей Передня. Соглашение рассчитано на один год.

    «Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство футбольного клуба «СКА-Хабаровск» рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи», – сообщает пресс-служба армейцев.

    В среду новый главный тренер команды прилетит в Хабаровск, где будут подписаны все необходимые бумаги, и приступит к работе. Помогать ему будут Александр Ушахин и Юрий Шпирюк.

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

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    03.04.2018 09:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 3 апреля 2018, 15:55

      пару игр и тоже уволят. Обидно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 12:16

      сейчас уже Ска ничем он не поможет, видимо уже для более детальной работы в ФНЛ и последующего возвращения.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 3 апреля 2018, 11:25

      И когда уважаемый Передня даст задня...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 апреля 2018, 11:02

      К сожалению это хабаровчан уже не спасет

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:54

      Конечно это уже не спасет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 10:04

      Зато не испугался. А Бидялетдинов просто слинял, не справившись

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 апреля 2018, 09:29

      Не завидная доля досталась тренеру... Не завоёвывать, а вылетать...

      6
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