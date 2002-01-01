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    «Матч ТВ»: Кержаков стал кандидатом на должность главного тренера «Томи»

    По информации «Матч ТВ», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков может возглавить «Томь».

    Президент томского клуба Сергей Жвачкин рассматривает 37-летнего Кержакова в качестве кандидата на пост.

    • Сообщалось, что основным кандидатом является главный тренер молодежной команды «Тамбова» Сергей Передня, который уже тренировал «Томь».
    • «Томь» ранее уволила главного тренера Василия Баскакова, который работал с командой 16 лет

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41499

      portero 1 час назад

      Кержаков же немного "псих" сомневаюсь что потянет как тренер...

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