«Матч ТВ»: Кержаков стал кандидатом на должность главного тренера «Томи»

Кержаков же немного "псих" сомневаюсь что потянет как тренер...
По информации «Матч ТВ», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков может возглавить «Томь».
Президент томского клуба Сергей Жвачкин рассматривает 37-летнего Кержакова в качестве кандидата на пост.
- Сообщалось, что основным кандидатом является главный тренер молодежной команды «Тамбова» Сергей Передня, который уже тренировал «Томь».
- «Томь» ранее уволила главного тренера Василия Баскакова, который работал с командой 16 лет