«Томь» уволила главного тренера Баскакова, который работал с командой 16 лет

Главный тренер «Томи» Василий Баскаков покидает клуб.
«Сегодня, 7 сентября, по обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с главным тренером ФК «Томь» Василием Баскаковым. Футбольный клуб благодарит Василия Владимировича за многолетнее сотрудничество, за все сделанное им для ФК «Томь» и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Об этом все помнят, а бронзовые медали ФНЛ были совсем недавно.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Баскакова, известный томский футболист Виктор Евгеньевич Себелев. В данный момент ведется поиск кандидата, который поможет «Томи» достойно выйти из сложившейся ситуации», – сообщается на сайте клуба.
- С 2004 года Баскаков входил в тренерский штаб команды.
- Специалист возглавлял «Томь» в 2013-2014 годах, а также с 2018 года до сегодняшнего дня.
- «Томь» идет на 21-м месте в ФНЛ.
Источник: Официальный сайт «Томи»