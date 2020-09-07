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    Василий Баскаков

    Тренер
    Имя Василий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Баскаков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 9 сентября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Томь 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.08.2020 Томь 0 : 1 Пари НН
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