Баскаков: «Игроки «Томи» протестуют из-за долгов по зарплате? Просил потерпеть. Не выдержали»

Главный тренер «Томи» Юрий Баскаков прокомментировал ситуацию со срывом игроками томской команды начала матча 16-го тура первенства ФНЛ против «Сочи» (1:0).

– Сложно обойти стороной акцию футболистов перед началом матча. Насколько вы с пониманием относитесь к своим подопечным, одобряете или нет?

– Я думаю, что это больше эмоции. Перед сезоном я им говорил, что здесь не все бывает гладко и кое-где нужно будет потерпеть. Сами согласились, но, видимо, я не нашел правильные слова, раз они все-таки решились на это.

30 августа, когда я разговаривал по контракту, губернатор сказал, что в этом году с выплатами будет все намного быстрее и не так сложно. Просил потерпеть. Не выдержали. Я не скажу, что это вызывающая акция, но все равно неприятно. Запретить я не могу. Я сказал лишь, что нужно думать о последствиях, ведь это удар по губернатору, руководству. Удар по мне. Если допускают такие вещи, значит, я не могу общий язык найти.

По финансам боюсь говорить о каких-то сроках, но сейчас ситуация намного легче, чем в прошлом году. Сейчас мы в верхней половине таблицы, болельщик пошел, и ребята по характеру немного другого уровня. Все терпимо, но сейчас прозвучал не очень приятный звоночек.

Почему лидер ФНЛ может не доиграть сезон?