Футболисты «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате

Футболисты «Томи» сорвали начало домашнего матча 16-го тура ФНЛ с «Сочи». Они вышли на игру на шесть минут позже [встреча должны была начаться в 13:00 по московскому времени].

Своим действием игроки футболисты выразили протест против долгов по зарплате.

Как сообщает Vtomske.ru, футболистам и сотрудникам «Томи» не выплачивают деньги на протяжении четырех месяцев. Игроки сообщили руководству клуба, что могут приостановить свою деятельность.

После 13-ти туров «Томь» набрала 31 очко и делит первое место с «Тамбовом» в турнирной таблице ФНЛ.

Почему лидер ФНЛ может не доиграть сезон?