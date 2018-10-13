Футболисты «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате

Приказано выжить.
Футболисты «Томи» сорвали начало домашнего матча 16-го тура ФНЛ с «Сочи». Они вышли на игру на шесть минут позже [встреча должны была начаться в 13:00 по московскому времени].
Своим действием игроки футболисты выразили протест против долгов по зарплате.
Как сообщает Vtomske.ru, футболистам и сотрудникам «Томи» не выплачивают деньги на протяжении четырех месяцев. Игроки сообщили руководству клуба, что могут приостановить свою деятельность.
После 13-ти туров «Томь» набрала 31 очко и делит первое место с «Тамбовом» в турнирной таблице ФНЛ.
Почему лидер ФНЛ может не доиграть сезон?