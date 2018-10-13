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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Футболисты «Томи» сорвали начало матча с «Сочи» из-за долгов по зарплате

    Футболисты «Томи» сорвали начало домашнего матча 16-го тура ФНЛ с «Сочи». Они вышли на игру на шесть минут позже [встреча должны была начаться в 13:00 по московскому времени].

    Своим действием игроки футболисты выразили протест против долгов по зарплате.

    Как сообщает Vtomske.ru, футболистам и сотрудникам «Томи» не выплачивают деньги на протяжении четырех месяцев. Игроки сообщили руководству клуба, что могут приостановить свою деятельность.

    После 13-ти туров «Томь» набрала 31 очко и делит первое место с «Тамбовом» в турнирной таблице ФНЛ.

    Почему лидер ФНЛ может не доиграть сезон?

    Источник: Vtomske.ru

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    13.10.2018 14:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 14 октября 2018, 13:31

      Приказано выжить.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 октября 2018, 08:40

      Не может быть. Не верю. А как насчёт трёх триллионов для социалки на 6 лет. Это по 500 лярдов в год. И что, нельзя найти на зарплату для Томи? Можно!!! Тем более, что "Президент клуба — губернатор Томской области Сергей Жвачкин, занявший эту должность 16 февраля 2012 года".
      ...................................................................................................................
      - "Мнительный ты стал, Сидор. Ох, мнительный".

      2
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 13 октября 2018, 16:58

      Плохо

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 октября 2018, 16:04

      То ли еще будет....

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 13 октября 2018, 15:36

      в этом весь наш футбол, причина очень завышенные зп и не желание спонсоров выкидывать в пустую деньги на то, что бездарные игроки богатели

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      Ответить
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 октября 2018, 15:29

      Я не пойму, редакторы здесь тупорылые школьники?? Почти в каждой статье ошибки, это неуважение к людям.., " игроки футболисты"...

      2
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      Рейтинг: +1362

      Taps 13 октября 2018, 15:10

      Надо активнее гнобить чинуш-ублюдков от спорта.

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 октября 2018, 15:08

      Положение в турнирной таблице говорит о том, что команда играющая, жаль, что финансы убивают очередной клуб(((

      5
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 13 октября 2018, 15:06

      В этом году, похоже, тупо некому повышаться в классе. Тамбов ещё в том сезоне очевидно не был готов, Томь, даже если доживет, явно не вариант для РПЛ. Спартак-2 - понятно, чисто формально выйти не сможет. А дальше - там Курск с НиНо тоже с непонятными финансовыми перспективами. Да и вообще не дело, если выход будет не по спортивному принципу

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > ZenitGunner 14 октября 2018, 14:42

      С точки зрения логики оно, может, и правильно - Федун это и предлагает. Но это же конец нашему футболу. По сути это будет открытый чемпионат Москвы, в регионах за редким исключением совсем всё закроется

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 октября 2018, 14:30

      Очередной Анжи на подходе...

      5
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