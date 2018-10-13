Почему лидер ФНЛ может не доиграть сезон?

У «Томи» снова проблемы.

Что случилось?

У первого российского дивизиона действительно много достоинств. Например, матчи ФНЛ будет транслировать «Яндекс». Здесь выступают клубы, которые основаны на молодежи, а еще есть привлекательная команда из Тамбова. Она рвется в Премьер-лигу и удивительно разумно тратит государственные деньги.

Рядом с ними существуют проблемные «Балтика» и «Томь». Да, мы опять говорим о «Томи» в качестве клуба, у которого финансовые сложности. Томичам не помогает даже удачное турнирное выступление. Вместе с «Тамбовом» команда лидирует в ФНЛ и претендует на прямое повышение, но «Матч ТВ» и ФАН пишут, что радость временная.

В команде сохраняются задолженности по зарплатам и премиальным. «Томь» ищет спонсора, чтобы наладить хоть какую-то стабильность. За этот сезон игроки еще не получали деньги, но настроение все еще неплохое.

«Задержки есть, это не секрет. Но подставлять руководство клуба не буду – не от них одних все зависит. Нам обещают, что вот-вот все погасят», – говорил полузащитник Ян Казаев после матча с «Чертаново» 23 сентября. С того времени ничего не изменилось, поэтому пошли более серьезные разговоры о трудностях.

Такое уже было

С «Томью» подобное происходит примерно постоянно, но редко сочетается с удачей на поле. До этого «Томь» закончила сезон в ФНЛ на 15-м месте и выжила за счет разных займов и январской продажи нападающего Соболева в «Крылья Советов». О сумме перехода не сообщалось, но прямо сейчас портал Transfermarkt оценивает Соболева в 800 тысяч евро. За самарцев он уже забил победный гол «Ростову» в Премьер-лиге.

Если тут хотя бы временно спаслись сами, то до этого даже обращались за помощью к Путину. Вот два показательных факта о том, как «Томь» в разное время избегала расформирования.

1. В 2009 году «Томь» дошла до Владимира Путина. Его словом для команды быстро нашли семь спонсоров, которые выделили 300 миллионов рублей. Еще 500 миллионов «Томь» получила через год после этого. Кстати, тогда там был неплохой состав и выступал Артем Дзюба, которого «Томь» брала в аренду у «Спартака».

2. Сезон-2016/17. В декабре «Томь» приняла решение, что доиграет сезон дублирующим составом. В тот момент, кстати, начал раскрываться тот самый Соболев, на котором потом еще и заработали. Естественно, что «Томь» по итогам сезона вылетела из Премьер-лиги, а потом сложно выживала в ФНЛ.

Не выдержал даже Валерий Петраков, который терпел все эти изменения состава и проблемы с зарплатами. «В качестве тренера я уже не окажусь в Томске. Последние два года были очень тяжелыми. В клубе постоянные финансовые проблемы. Врагу не пожелаю работать в таких условиях», – говорил Петраков в конце апреля, когда давал интервью «Матч ТВ».

Кто здесь хорош?

Вечный тренер «Томи» Василий Баскаков наконец-то стал главным без всяких приставок. Он работает в «Томи» с 2004 года, но только в сезоне-2013/14 сам возглавлял команду. Тогда «Томь» вылетела из РПЛ через стыковые матчи с «Уфой». В ФНЛ он стартовал с поражений и снова получил понижение в должности. Сейчас у Баскакова получилось хорошо выстроить игру. С ним у «Томи» лучшая разница мячей в чемпионате (+12), отличная оборона (11 пропущенных голов) и статус лучшей команды турнира.

Из того молодого состава, который играл второй круг в Премьер-лиге, остались и прогрессировали лучшие. Например, в молодежную сборную вызывается 20-летний голкипер Александр Мелихов. В «Томи» он стал основным еще в Премьер-лиге, потом был в ротации в ФНЛ, а сейчас выходит в основном составе. Из 12-ти игр чемпионата в пяти Мелихов сыграл на ноль, а всего у него восемь пропущенных мячей.

28-летний Илья Кухарчук – пример из тех, кто делает результат. Он поиграл за много клубов в РПЛ и в ФНЛ, но только в «Томи» раскрылся лидером и бомбардиром. До этого был пристрелочный сезон с тремя голами, сейчас забитых мячей набралось уже шесть в 15-ти матчах. Лучшей игрой Кухарчука пока остается матч с «Факелом», где полузащитник оформил дубль и просто разрывал соперника.

Парадоксально, но по всем раскладам «Томь» действительно претендует на выход в Премьер-лигу. Осталось решить проблемы с деньгами и не провалить следующие игры. Впереди – матч с атакующим клубом «Сочи».

UPD: «Томь» выиграла у «Сочи» со счетом 1:0, но игроки сорвали начало матча на шесть минут. Все из-за тех же долгов по зарплате.

Актуальные материалы:

«Майка становилась вся красная от крови». Уйти из бокса в футбол

Каково это − объездить всю Россию вместе с любимым клубом