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    Сборная сыграет в самом необычном городе России


    3.6
    Голосов: 7
    11.10.2018 18:10
    Калининград − это вау.

    Говорят, у города необычная история?

    Долгое время Калининград принадлежал Германии. В 1255 году рыцари начали строить крепость и назвали ее Кенигсберг (Королевская гора). Так и назвали город.

    Впервые Россия завладела этим районом в 1758 году после Семилетней войны, но уже через четыре года Прусское королевство вернуло себе утраченное. Окончательно Кенигсберг перешел к России в 1946 году после Второй мировой войны. Тогда же город получил другое название – Калининград, в честь советского политика Михаила Калинина. В разные годы он руководил ЦИК и Президиумом Верховного Совета СССР. Сам Троцкий в те года называл его «всесоюзным старостой».

    В чем особенность региона?

    В первую очередь – географическая. Калининград не имеет границ с другими регионами страны, что делает его обособленным от остальных субъектов России. Зато город соседствует с Литвой и Польшей, а также имеет выход к Балтийскому морю.

    При этом размеры области очень малы (одни из самых скромных в России) – 15 тысяч квадратных метров. Но из-за населения в 475 000 человек город густо заселен – в среднем 63 человека на «квадрат».

    Другая особенность – историческая. Поскольку здесь соединена европейская и российская культуры, то на одних и тех же улицах вы ознакомитесь как с Кафедральным собором на острове Канта (да-да, философ жил и преподавал именно здесь), так и с советской архитектурой XX века.

    Поэтому город строго рекомендован для туризма. Цены там – на уровне обычных регионов, а долететь туда по бюджету каждому. Например, в октябре-ноябре из Москвы до Калининграда туда-обратно стоят всего за 2-4 тысячи (спасибо лоукостерам).

    Ок, чем еще гордится Калининград?

    Это, конечно, флот. Выход к Балтийскому морю объясняет, почему Россия построила там базу ВМФ. Кстати, там же находится Балтийск – самый западный город страны. Местные жители поговаривают, что это чуть ли не самое уютное и чистое место во всей области.

    Еще регион богат полезными ископаемыми. Например, свыше 90% мировых запасов янтаря располагается именно в Калининградской области. Из него делают все: от сувениров до косметики. Естественно, не будем забывать про нефть с торфом и газ.

    А какие проблемы в регионе?

    Одна из важных проблем – местные жители недовольны отоплением в холодное время года. Радиаторы прохладные, горячее водоснабжение отключают не своевременно, а древние немецкие трубы меняются медленно. Часть жильцов протестует, не хочет платить за такой бардак, а в итоге попадает на крупные суммы.

    Еще одна беда − дороги. Ходит миф, что в Калининграде крутые дороги, доставшиеся нам от немцев. В центре города действительно так и есть – проспекты походят на европейские, покрытие ремонтируется и совершенствуется. Но стоит чуть отойти – галечное покрытие не вывозит пробок (город входит в первую десятку городов с наибольшим количеством автомобилей), брусчатка рушится, а в ямы заливается дождь, образовываются лужи. Коммунальные службы размахивают руками и с проблемой борются со сложностями.

    А кто приезжал сюда летом?

    Тут был такой фестиваль, который городу не снился и вряд ли приснится когда-либо еще. По вывескам на групповом этапе ЧМ-2018 в сумме самые интересные матчи ожидались, пожалуй, именно в Калининграде. Будущие вице-чемпионы мира хорваты во главе с Модричем начали здесь поступь к серебряным медалям, обыграв 2:0 Нигерию. Следом была абсолютно огненная игра Сербия – Швейцария с победным голом Шакири в добавленное время и скандальными празднованиями. Затем в город нагрянули титулованные испанцы и свели с марокканцами драматичную ничью 2:2 с голом пяткой Аспаса. А потом приехали будущие участники матча за третье место – Бельгия и Англия, которые хоть и выставили практически вторые составы, но не оставили без зрелища, а Янузай напоследок забил один из лучших голов чемпионата.

    В итоге, Калининград увидел экс-чемпионов мира и Европы – испанцев, трех будущих полуфиналистов ЧМ-2018, а также ярких марокканцев и другие классные команды. Летом футбол был потрясающим событием для города, а по окончании ЧМ превратился в проблему. И об этом подробнее.

    Неужели что-то не так со стадионом?

    Что-то не так с ним было в начале года. Вокруг стадиона произошла осадка грунта, притом, что на время сдачи объекта все было в норме. Вы только представьте: потратили свыше 30 миллиардов рублей, а получили – головную боль.

    Как выяснилось потом, местные жители изначально были против постройки арены в утвержденном месте. Объект поставили на острове Октябрьский. Ранее он носил название «Ломзе» (с прусского языка – «топкая земля»). В СССР пытались построить на этом острове небольшие дома, но в итоге жилье проседало, трескалось и не было пригодно для проживания. В итоге местные чиновники отказались от освоения данной территории.

    В итоге проблему решили, грунт укрепили, а рабочим выплатили зарплаты. На выходе получился один из самых красивых стадионов страны. Правда, никому не нужный. Чиновники обратились к государству за помощью – содержание стадиона в год составляет 250-350 миллионов рублей. У области таких денег не было, но ситуацию разрулили.

    Перед стартом этого сезона руководство «Балтики», которая играет на этой арене, заявило, что планирует увеличить посещаемость домашних матчей на четверть – с 8 до 12 тысяч человек. Возможно, в клубе воодушевились результатами тестовых игр перед чемпионатом мира, когда арена собирала по 20-30 тысяч человек.

    На деле же рекорд клуба в этом сезоне ФНЛ – 10 500 человек на стартовой домашней игре против «Тамбова». Далее – только падение. На недавней встрече с «Нижним Новгородом» собралось всего 4400 человек (при средней посещаемости ФНЛ в 5500 болельщиков).

    На фоне того, что «Ротор», «Мордовия» и «Нижний Новгород» недавно попали в топ-20 самых посещаемых команд Европы из вторых дивизионов, такая статистика выглядит удручающей. И виновата в этом «Балтика»: билеты на верхние сектора не продавались на игры этого сезона, исключение – игра с «Локомотивом».

    С «Балтикой» все так плохо?

    Цифры: 15 матчей, всего 3 победы и 18-е (из 20) место в таблице ФНЛ. Команда забила почти меньше всех в лиге (10 голов) и практически больше всех пропустила (24).

    «Балтика» ставит амбициозные задачи по выходу в Премьер-лигу, но плохо действует в обороне, имеет проблемы с длинным пасом, голевым бессилием и никак не может почувствовать уверенность в себе. Команда реально не доукомплектована.

    Причина – скромный бюджет. Недавно к клубу и вовсе обратилась налоговая, которая попросила оплатить долг в 13 миллионов рублей. Ситуацию разрулили. При этом зимой явно понадобится усиление.

    Тренерская чехарда также не идет на пользу команде. Начинали калининградцы сезон с Валерием Непомнящим, но не прошло и пары месяцев, как опытного специалиста перевели на работу с молодежью. Его место занял экс-тренер Игорь Ледяхов, который странным образом покинул «Ахмат».

    Последний шанс вернуть доверие болельщиков у «Балтики» был в матче с «Локомотивом» в рамках Кубка России. Но Эдер и Миранчуки похоронили перспективы калининградцев устроить небольшой праздник в городе.

    Такие результаты отпугивают людей идти на стадион. Но сегодня, возможно, им снова подарят летнюю сказку. Только сможет ли «Балтика» дальше раскрутить эту историю?

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    Как выглядит самый необычный город России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Иван Якушкин
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 7
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 12 октября 2018, 07:23

      В 1988-1990 годах проходил срочную службу в г.Ладушкин (Людвигсорт) Калининградской области. У меня от города остались только хорошие впечатления. Интересный, своеобразный город.

      0
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      Рейтинг: +71

      nikki22 11 октября 2018, 21:46

      да автор просто обкурился когда копировал статейку с инета,и решил добавить несколько своих слов,чтобы избежать плагиат...

      2
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      Рейтинг: +15

      AWLesley 11 октября 2018, 20:53

      "Окончательно Кенигсберг перешел к России в 1946 году после Второй мировой войны" - не к России, а к СССР, и не в 1946, а в 1945, по итогам Потсдамской конференции.
      "При этом размеры области очень малы (одни из самых скромных в России) – 15 тысяч квадратных метров" - вы серьёзно? Метров? Обхохочешься.
      "Например, в октябре-ноябре из Москвы до Калининграда туда-обратно стоят всего за 2-4 тысячи (спасибо лоукостерам)" - лоукостеры тут не при чем, это дотации для калининградцев, т.к. для проезда в Россию/из России на поезде есть всяческие ограничения (загранпаспорт, спец. разрешения, и т.п.).
      Про проблемы с отоплением - чушь, не хуже, чем в других городах, а скорее всего, и лучше. Перлы про "галечное покрытие" и "брусчатка рушится" даже комментировать не хочется...
      Школьник пишет, говорите? По-моему, даже школьники могут писать гораздо качественнее, а главное - понимая, о чем пишут. Неуд, минус, и позор, в том числе и редакции.

      5
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 11 октября 2018, 20:41

      Хотя бы на один час пораньше можно было начать игру ?

      0
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      Рейтинг: +43

      Piroжok 11 октября 2018, 20:19

      Я из Сибири. Я здесь не был (((

      5
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 11 октября 2018, 18:44

      "Калининград − это вау" Школьник опять пишет)))

      3
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 11 октября 2018, 18:23

      News Ok! Kaliningrad!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +831

      jet andy 11 октября 2018, 18:16

      Перед рабочим днем могли бы начало матча и пораньше сделать!

      3
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 11 октября 2018, 17:31

      Ну ок, стадион большой и красивый. Мне уже нравится этот город.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 17:25

      Автор явно не был в Калининграде,а использовал общеизвестные сведения в усечённом виде(что касается истории) и мнения посетителей соцсетей,где всегда собирается "целевая аудитория" ,с их своеобразным способом обсуждения проблем и мнением. Ещё в регионе есть изумительное природно-рукотворное явление Куршская Коса,есть не менее интересная Балтийская коса,есть прекрасные курортные городки(с которыми Балтийску-Пиллау не соперничать),есть "Янтарь-Холл" с кинофестивалем и ,есть "Мировые чемпионаты фейерверков" фирмы Хана,есть Международные органные конкурсы и фестивали,Музей мирового океана и прочая,и прочая...

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