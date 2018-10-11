Сборная сыграет в самом необычном городе России

Калининград − это вау.

Говорят, у города необычная история?

Долгое время Калининград принадлежал Германии. В 1255 году рыцари начали строить крепость и назвали ее Кенигсберг (Королевская гора). Так и назвали город.

Впервые Россия завладела этим районом в 1758 году после Семилетней войны, но уже через четыре года Прусское королевство вернуло себе утраченное. Окончательно Кенигсберг перешел к России в 1946 году после Второй мировой войны. Тогда же город получил другое название – Калининград, в честь советского политика Михаила Калинина. В разные годы он руководил ЦИК и Президиумом Верховного Совета СССР. Сам Троцкий в те года называл его «всесоюзным старостой».

В чем особенность региона?

В первую очередь – географическая. Калининград не имеет границ с другими регионами страны, что делает его обособленным от остальных субъектов России. Зато город соседствует с Литвой и Польшей, а также имеет выход к Балтийскому морю.

При этом размеры области очень малы (одни из самых скромных в России) – 15 тысяч квадратных метров. Но из-за населения в 475 000 человек город густо заселен – в среднем 63 человека на «квадрат».

Другая особенность – историческая. Поскольку здесь соединена европейская и российская культуры, то на одних и тех же улицах вы ознакомитесь как с Кафедральным собором на острове Канта (да-да, философ жил и преподавал именно здесь), так и с советской архитектурой XX века.

Поэтому город строго рекомендован для туризма. Цены там – на уровне обычных регионов, а долететь туда по бюджету каждому. Например, в октябре-ноябре из Москвы до Калининграда туда-обратно стоят всего за 2-4 тысячи (спасибо лоукостерам).

Ок, чем еще гордится Калининград?

Это, конечно, флот. Выход к Балтийскому морю объясняет, почему Россия построила там базу ВМФ. Кстати, там же находится Балтийск – самый западный город страны. Местные жители поговаривают, что это чуть ли не самое уютное и чистое место во всей области.

Еще регион богат полезными ископаемыми. Например, свыше 90% мировых запасов янтаря располагается именно в Калининградской области. Из него делают все: от сувениров до косметики. Естественно, не будем забывать про нефть с торфом и газ.

А какие проблемы в регионе?

Одна из важных проблем – местные жители недовольны отоплением в холодное время года. Радиаторы прохладные, горячее водоснабжение отключают не своевременно, а древние немецкие трубы меняются медленно. Часть жильцов протестует, не хочет платить за такой бардак, а в итоге попадает на крупные суммы.

Еще одна беда − дороги. Ходит миф, что в Калининграде крутые дороги, доставшиеся нам от немцев. В центре города действительно так и есть – проспекты походят на европейские, покрытие ремонтируется и совершенствуется. Но стоит чуть отойти – галечное покрытие не вывозит пробок (город входит в первую десятку городов с наибольшим количеством автомобилей), брусчатка рушится, а в ямы заливается дождь, образовываются лужи. Коммунальные службы размахивают руками и с проблемой борются со сложностями.

А кто приезжал сюда летом?

Тут был такой фестиваль, который городу не снился и вряд ли приснится когда-либо еще. По вывескам на групповом этапе ЧМ-2018 в сумме самые интересные матчи ожидались, пожалуй, именно в Калининграде. Будущие вице-чемпионы мира хорваты во главе с Модричем начали здесь поступь к серебряным медалям, обыграв 2:0 Нигерию. Следом была абсолютно огненная игра Сербия – Швейцария с победным голом Шакири в добавленное время и скандальными празднованиями. Затем в город нагрянули титулованные испанцы и свели с марокканцами драматичную ничью 2:2 с голом пяткой Аспаса. А потом приехали будущие участники матча за третье место – Бельгия и Англия, которые хоть и выставили практически вторые составы, но не оставили без зрелища, а Янузай напоследок забил один из лучших голов чемпионата.

В итоге, Калининград увидел экс-чемпионов мира и Европы – испанцев, трех будущих полуфиналистов ЧМ-2018, а также ярких марокканцев и другие классные команды. Летом футбол был потрясающим событием для города, а по окончании ЧМ превратился в проблему. И об этом подробнее.

Неужели что-то не так со стадионом?

Что-то не так с ним было в начале года. Вокруг стадиона произошла осадка грунта, притом, что на время сдачи объекта все было в норме. Вы только представьте: потратили свыше 30 миллиардов рублей, а получили – головную боль.

Как выяснилось потом, местные жители изначально были против постройки арены в утвержденном месте. Объект поставили на острове Октябрьский. Ранее он носил название «Ломзе» (с прусского языка – «топкая земля»). В СССР пытались построить на этом острове небольшие дома, но в итоге жилье проседало, трескалось и не было пригодно для проживания. В итоге местные чиновники отказались от освоения данной территории.

В итоге проблему решили, грунт укрепили, а рабочим выплатили зарплаты. На выходе получился один из самых красивых стадионов страны. Правда, никому не нужный. Чиновники обратились к государству за помощью – содержание стадиона в год составляет 250-350 миллионов рублей. У области таких денег не было, но ситуацию разрулили.

Перед стартом этого сезона руководство «Балтики», которая играет на этой арене, заявило, что планирует увеличить посещаемость домашних матчей на четверть – с 8 до 12 тысяч человек. Возможно, в клубе воодушевились результатами тестовых игр перед чемпионатом мира, когда арена собирала по 20-30 тысяч человек.

На деле же рекорд клуба в этом сезоне ФНЛ – 10 500 человек на стартовой домашней игре против «Тамбова». Далее – только падение. На недавней встрече с «Нижним Новгородом» собралось всего 4400 человек (при средней посещаемости ФНЛ в 5500 болельщиков).

На фоне того, что «Ротор», «Мордовия» и «Нижний Новгород» недавно попали в топ-20 самых посещаемых команд Европы из вторых дивизионов, такая статистика выглядит удручающей. И виновата в этом «Балтика»: билеты на верхние сектора не продавались на игры этого сезона, исключение – игра с «Локомотивом».

С «Балтикой» все так плохо?

Цифры: 15 матчей, всего 3 победы и 18-е (из 20) место в таблице ФНЛ. Команда забила почти меньше всех в лиге (10 голов) и практически больше всех пропустила (24).

«Балтика» ставит амбициозные задачи по выходу в Премьер-лигу, но плохо действует в обороне, имеет проблемы с длинным пасом, голевым бессилием и никак не может почувствовать уверенность в себе. Команда реально не доукомплектована.

Причина – скромный бюджет. Недавно к клубу и вовсе обратилась налоговая, которая попросила оплатить долг в 13 миллионов рублей. Ситуацию разрулили. При этом зимой явно понадобится усиление.

Тренерская чехарда также не идет на пользу команде. Начинали калининградцы сезон с Валерием Непомнящим, но не прошло и пары месяцев, как опытного специалиста перевели на работу с молодежью. Его место занял экс-тренер Игорь Ледяхов, который странным образом покинул «Ахмат».

Последний шанс вернуть доверие болельщиков у «Балтики» был в матче с «Локомотивом» в рамках Кубка России. Но Эдер и Миранчуки похоронили перспективы калининградцев устроить небольшой праздник в городе.

Такие результаты отпугивают людей идти на стадион. Но сегодня, возможно, им снова подарят летнюю сказку. Только сможет ли «Балтика» дальше раскрутить эту историю?

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