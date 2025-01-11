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    • Жесткая реакция Мостового на желание Абаскаля вернуться в Россию

    Жесткая реакция Мостового на желание Абаскаля вернуться в Россию

    Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на желание экс-тренера команды Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

    «Абаскаль – просто бессовестный человек. Выгнали из одной команды, из другой. А теперь пытается всеми правдами и неправдами…

    Видел я таких в футболе, которые два гола забили и рассказывают всем, что они величайшие. Посмотрим, что будет с Абаскалем, но это кошмар. Главное, чтобы нигде не появился», – сказал Мостовой

    • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • Тренера уволили в апреле.
    • Он возглавлял команду с лета 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2025 21:52
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    Комментарии (6)
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    Таврида
    1736626692
    Папытка нэ пытка ©
    Ответить
    Интерес
    1736628439
    Шерифа Абаскаля мнение индейца Мостового не интересует.
    Ответить
    Александр-Балашов-google
    1736632530
    Мост наверное с ума сошёл бы, если Абаскаля Сельта тренером назначила)
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    neim
    1736652895
    Я ж говорил, Баба-яга будет против ))).
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    slavа0508
    1736662806
    Давай Санёк жги ...без тебя скучно было бы в межсезонье ...
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    VVM1964
    1736677252
    "Такую личную неприязнь я испытываю к Абаскалю, что кушать не могу…"(с) )))...
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