Жесткая реакция Мостового на желание Абаскаля вернуться в Россию

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на желание экс-тренера команды Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.
«Абаскаль – просто бессовестный человек. Выгнали из одной команды, из другой. А теперь пытается всеми правдами и неправдами…
Видел я таких в футболе, которые два гола забили и рассказывают всем, что они величайшие. Посмотрим, что будет с Абаскалем, но это кошмар. Главное, чтобы нигде не появился», – сказал Мостовой
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Тренера уволили в апреле.
- Он возглавлял команду с лета 2022 года.