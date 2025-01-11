Жесткая реакция Мостового на желание Абаскаля вернуться в Россию

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на желание экс-тренера команды Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

«Абаскаль – просто бессовестный человек. Выгнали из одной команды, из другой. А теперь пытается всеми правдами и неправдами…

Видел я таких в футболе, которые два гола забили и рассказывают всем, что они величайшие. Посмотрим, что будет с Абаскалем, но это кошмар. Главное, чтобы нигде не появился», – сказал Мостовой