Смирнов назвал команду РПЛ с худшей игрой: «Вылетят в Первую лигу»

Юрист и агент Антон Смирнов предрек «Пари НН» вылет из РПЛ по итогам сезона.

«Пари НН» вылетит в Первую лигу. Это мой прогноз на 2025 год.

Я проанализировал календарь нижегородской команды. В 5 из 12 игр шансы набрать очки у «Пари НН» стремятся к 0. Это игры с «Краснодаром» и «Динамо» дома, «Зенитом», «Локомотивом» и ЦСКА на выезде.

Остаeтся 7 игр. Потенциально это 21 очко. В прошлом сезоне проходным для избежания стыков было 31 очко. «Пари НН» набрал 30 и попал в стыки.

Сейчас у Нижнего 16 очков. Помимо уже названных «Пари НН» играть в гостях с «Рубином», «Химками», а дома встречаться с прямыми конкурентами «Факелом», «Ахматом», «Оренбургом», «Крыльями Советов», «Акроном».

С учeтом всего сказанного выше, я не представляю, где «Пари НН» при самой худшей игре в РПЛ может набрать такое количество очков, которое поможет уберечься от стыков», – написал Смирнов.