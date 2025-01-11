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    • Смирнов назвал команду РПЛ с худшей игрой: «Вылетят в Первую лигу»

    Смирнов назвал команду РПЛ с худшей игрой: «Вылетят в Первую лигу»

    Юрист и агент Антон Смирнов предрек «Пари НН» вылет из РПЛ по итогам сезона.

    «Пари НН» вылетит в Первую лигу. Это мой прогноз на 2025 год.

    Я проанализировал календарь нижегородской команды. В 5 из 12 игр шансы набрать очки у «Пари НН» стремятся к 0. Это игры с «Краснодаром» и «Динамо» дома, «Зенитом», «Локомотивом» и ЦСКА на выезде.

    Остаeтся 7 игр. Потенциально это 21 очко. В прошлом сезоне проходным для избежания стыков было 31 очко. «Пари НН» набрал 30 и попал в стыки.

    Сейчас у Нижнего 16 очков. Помимо уже названных «Пари НН» играть в гостях с «Рубином», «Химками», а дома встречаться с прямыми конкурентами «Факелом», «Ахматом», «Оренбургом», «Крыльями Советов», «Акроном».

    С учeтом всего сказанного выше, я не представляю, где «Пари НН» при самой худшей игре в РПЛ может набрать такое количество очков, которое поможет уберечься от стыков», – написал Смирнов.

    • «Пари НН» в РПЛ с 2021 года.
    • Осенью команду возглавил Виктор Гончаренко.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    11.01.2025 23:50
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    Комментарии (16)
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    The only one
    1736648226
    ну по идее очередь на вылет не малая
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    subbotaspartak
    1736654905
    Футбол - это не арифмометр, а юристишка - это не футбольный анализатор
    Ответить
    slavа0508
    1736661740
    Ну там и Оренбург и Ахмат на очереди ...борьба будет упорной за вылет ...однако ...
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    ЗаЖиМ
    1736663874
    Ипать, Нострадамус! Рано, на 29 тур прогноз побереги...
    Ответить
    vvv123
    1736672382
    Гончаренко - спец по выводам команд в пердив!
    Ответить
    TIMOTHY
    1736678625
    Вернут Юрана и не вылетят
    Ответить
    TIMOTHY
    1736678645
    Смирнов что то разговорился
    Ответить
    Zapolyarnic
    1736680135
    Пора, пора в пердив. Зачем на дармоедов-ортопедов переводить бюджетные средства. Хотя пердив тоже не дешёвое в плане разьездов первенство. В Нижнем с футболом не вариант, это также как в Тольятти - ставь на конвейер Ауди или Мерседес - все равно на выходе тазик получается.
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1736690730
    Так это. Там для такого расклада должен ожить тик-ток сила. В это не верится.
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    Виктор-Евдощук-google
    1736691963
    Нашли кого спросить) Юриста без диплома юриста. Ну-ну.
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