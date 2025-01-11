Агент Барбоза выделил главную звезду РПЛ – это игрок «Спартака»

Футбольный агент Паулу Барбоза высоко оценил уровень форварда «Спартака» Манфреда Угальде.
«Главная звезда РПЛ сейчас – Манфред Угальде. Он здорово себя проявил в этом сезоне и о нем уже говорят в Европе.
Думаю, что летом стоит ожидать его трансфер в большой топ-клуб Европы. Но сейчас ему нужно также хорошо провести и вторую часть сезона, как и первую», – сказал Барбоза.
- В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.
- Контракт костариканца с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.