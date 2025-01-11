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    • Агент Барбоза выделил главную звезду РПЛ – это игрок «Спартака»

    Агент Барбоза выделил главную звезду РПЛ – это игрок «Спартака»

    Футбольный агент Паулу Барбоза высоко оценил уровень форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

    «Главная звезда РПЛ сейчас – Манфред Угальде. Он здорово себя проявил в этом сезоне и о нем уже говорят в Европе.

    Думаю, что летом стоит ожидать его трансфер в большой топ-клуб Европы. Но сейчас ему нужно также хорошо провести и вторую часть сезона, как и первую», – сказал Барбоза.

    • В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • Контракт костариканца с клубом рассчитан до середины 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Угальде в 15 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.01.2025 20:44
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ007
    1736619185
    Звезда 4 матчей. Гыгыгы
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    Спартачище
    1736619629
    Это правда Мэни крутой, интерес из европы оправдан Ждем продолжения феерии весной
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