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    Самый необычный город России. Тут тоже повсюду ЧМ


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    Голосов: 6
    24.06.2018 13:05
    Много неповторимой красоты.

    Калининград – бывший немецкий город Кенингсберг, который перешел в состав СССР после окончания Второй мировой. Сегодня это уникальный субъект РФ, который находится за пределами основной территории страны. Чтобы из остальной части России попасть в Калининград, нужно проехать через несколько других государств – Литву и, например, Белоруссию.

    В этом году в Калининград привезли чемпионат мира. Всего лишь на период группового этапа, зато теперь весь мир сможет лучше узнать этот необычный регион. Фотограф «Бомбардира» Иван Якушкин побывал в городе в самый разгар приезда иностранных фанатов.

    Калининград – красивый город, с легким налетом европейского стиля – Германии или Польши. Дороги на пути к стадиону перекрыли загодя. Город во время ЧМ живет футболом, но не только. Высоких зданий в центре нет, кроме известного недостроя, рядом с которым происходит Фанфест. К нему ведет подземный переход через Ленинский проспект, раскрашенный цветными футбольными граффити. В переходе играет магически прекрасная музыка. Рядом с с Фанфестом находится гостиница «Калининград», в которой живут многие туристы.

    На центральной улице очень красивые дома, а причина пробок – огромное количество фанатов на Площади Победы и около нее. Русские и сербы обнимаются, фотографируются и пьют пиво в огромных количествах. По городу курсируют бесплатные автобусы. На самой площади люди тоже фотографируются, играют в футбол и ищут проезд до стадиона. На пути к нему встречается могила Канта, вертолеты, прекрасные виды. Болельщики Сербии подплывают на катерах. Болельщики Швейцарии играют в карты и пьют пиво.

    В Калининграде очень быстро меняется погода: солнце на дождь – и наоборот. В дождь многие прячутся под навесы и общаются, фотографируются и готовятся болеть на предстоящем матче. Кто-то укрывается под свой флаг, кто-то общается с местными жителями и кричит им в след «Я тэбья лублю» с заметным сербским акцентом.

    Калининград принимает четыре матча ЧМ-2018. Это Хорватия – Нигерия, Сербия – Швейцария, Испания – Марокко и Англия – Бельгия. Топ-сборные съедутся сюда только на третьем этапе, но даже на средних афишах получается очень эмоциональный и заряженный футбол. Особенно матч тех же сербов и швейцарцев, которые закрутили лихую интригу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Иван Якушкин
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 25 июня 2018, 00:06

      +++

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 24 июня 2018, 23:10

      Кёнигсберг, а не "Кенинсберг"!! И Беларусь, а не "Белоруссия"!! Неучи

      1
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      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > Bronholm 25 июня 2018, 01:50

      А) Про Кенингсберг - просто опечатка. Поправили.

      Б) Мы осознанно пишем "Белоруссия". Потому что в русском языке нет соединительной гласной "а".

      -1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 24 июня 2018, 18:27

      Начнём с того, что назывался город раньше Кёнигсберг, а не так, как пишет автор. Надо хоть иногда в энциклопедию заглядывать.

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