Самый необычный город России. Тут тоже повсюду ЧМ

Много неповторимой красоты.

Калининград – бывший немецкий город Кенингсберг, который перешел в состав СССР после окончания Второй мировой. Сегодня это уникальный субъект РФ, который находится за пределами основной территории страны. Чтобы из остальной части России попасть в Калининград, нужно проехать через несколько других государств – Литву и, например, Белоруссию.

В этом году в Калининград привезли чемпионат мира. Всего лишь на период группового этапа, зато теперь весь мир сможет лучше узнать этот необычный регион. Фотограф «Бомбардира» Иван Якушкин побывал в городе в самый разгар приезда иностранных фанатов.

Калининград – красивый город, с легким налетом европейского стиля – Германии или Польши. Дороги на пути к стадиону перекрыли загодя. Город во время ЧМ живет футболом, но не только. Высоких зданий в центре нет, кроме известного недостроя, рядом с которым происходит Фанфест. К нему ведет подземный переход через Ленинский проспект, раскрашенный цветными футбольными граффити. В переходе играет магически прекрасная музыка. Рядом с с Фанфестом находится гостиница «Калининград», в которой живут многие туристы.

На центральной улице очень красивые дома, а причина пробок – огромное количество фанатов на Площади Победы и около нее. Русские и сербы обнимаются, фотографируются и пьют пиво в огромных количествах. По городу курсируют бесплатные автобусы. На самой площади люди тоже фотографируются, играют в футбол и ищут проезд до стадиона. На пути к нему встречается могила Канта, вертолеты, прекрасные виды. Болельщики Сербии подплывают на катерах. Болельщики Швейцарии играют в карты и пьют пиво.

В Калининграде очень быстро меняется погода: солнце на дождь – и наоборот. В дождь многие прячутся под навесы и общаются, фотографируются и готовятся болеть на предстоящем матче. Кто-то укрывается под свой флаг, кто-то общается с местными жителями и кричит им в след «Я тэбья лублю» с заметным сербским акцентом.

Калининград принимает четыре матча ЧМ-2018. Это Хорватия – Нигерия, Сербия – Швейцария, Испания – Марокко и Англия – Бельгия. Топ-сборные съедутся сюда только на третьем этапе, но даже на средних афишах получается очень эмоциональный и заряженный футбол. Особенно матч тех же сербов и швейцарцев, которые закрутили лихую интригу.