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    Шикунов: «Вопрос с уходом Селихова из «Спартака» решен»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал готовящийся уход вратаря Александра Селихова.

    – На ваш взгляд, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Селиховым?

    – Селихов собирается уходить, он хочет игровую практику. Это уже, я так понимаю, вопрос решенный – Селихов уйдет из «Спартака».

    – Сильнее ли Селихов Ильи Помазуна, который может перейти в «Спартак»?

    – Тяжелый вопрос. Селихов – очень добротный, сильный вратарь. Просто сейчас Максименко стоит, у Селихова нет игровой практики, он с этим не хочет мириться. Его же по деньгам все устраивает в «Спартаке». А сравнивать, кто сильнее, Помазун или Селихов…

    Селихов – очень добротный вратарь, но Максименко проводит серьезный сезон, стоит великолепно, один из лучших вратарей сейчас у нас, он очень потрясающе провел осеннюю часть.

    – Как оцениваете возможный переход Помазуна в «Спартак»? Стоит подписывать его?

    – Сейчас я не могу сказать. Еще Селихов здесь. Кто знает, как весенняя часть закончится. Может, Селихов заберет место в составе, такое же не раз было. Что-то может случиться, не дай бог. Может, он заберет место, отстоит и будет продлен контракт. Все может быть, еще рано об этом говорить. Слишком много времени еще.

    • Контракт Селихова истекает 30 июня.
    • В 2017 году он становился чемпионом в составе «Спартака».
    • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    11.01.2025 21:08
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1736619209
    ...какой практики? Он весь Кубок в рамке...
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    acor94
    1736675256
    Вопрос решён, но при этом : "Может, он заберет место, отстоит и будет продлен контракт. Все может быть, еще рано об этом говорить. Слишком много времени еще."
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    alefreddy
    1736683393
    Кубка ему явно мало
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