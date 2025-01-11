Шикунов: «Вопрос с уходом Селихова из «Спартака» решен»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал готовящийся уход вратаря Александра Селихова.

– На ваш взгляд, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Селиховым?

– Селихов собирается уходить, он хочет игровую практику. Это уже, я так понимаю, вопрос решенный – Селихов уйдет из «Спартака».

– Сильнее ли Селихов Ильи Помазуна, который может перейти в «Спартак»?

– Тяжелый вопрос. Селихов – очень добротный, сильный вратарь. Просто сейчас Максименко стоит, у Селихова нет игровой практики, он с этим не хочет мириться. Его же по деньгам все устраивает в «Спартаке». А сравнивать, кто сильнее, Помазун или Селихов…

Селихов – очень добротный вратарь, но Максименко проводит серьезный сезон, стоит великолепно, один из лучших вратарей сейчас у нас, он очень потрясающе провел осеннюю часть.

– Как оцениваете возможный переход Помазуна в «Спартак»? Стоит подписывать его?

– Сейчас я не могу сказать. Еще Селихов здесь. Кто знает, как весенняя часть закончится. Может, Селихов заберет место в составе, такое же не раз было. Что-то может случиться, не дай бог. Может, он заберет место, отстоит и будет продлен контракт. Все может быть, еще рано об этом говорить. Слишком много времени еще.