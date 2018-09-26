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    Теперь «Локомотив» чуть не вылетел из Кубка России. У соперника отметился даже вратарь


    2.4
    Голосов: 8
    26.09.2018 23:30
    Когда закончатся проблемы?

    В чемпионате России у «Локомотива» только девять очков и 11-е место в таблице. В Лиге чемпионов команда Семина проиграла «Галатасараю» (0:3) в стартовом матче на групповом этапе. Теперь почти пришло новое разочарование в игре с «Балтикой», у которой тоже много проблем на старте сезона. «Локомотив» чуть не уступил в кубковом матче, хотя поставил на игру много основных футболистов.

    Один из голов «Локомотива» забил Алексей Миранчук. Его много критиковали в начале сезона, но теперь он многое доказал самому себе. Еще круче отличился вышедший на замену Эдер. От него мяч полетел после боковых ножниц. Победный гол вколотил Антон Миранчук, когда матч перешел в дополнительное время.

    Вот так «Локомотив» обыграл итоговую победу.

    Голы «Балтики» в этом матче – отдельная история. Первый мяч забил Алан Касаев, которого забрали в аренду в Калининград все у того же «Локомотива». Никаких дополнительных соглашений, запрещавших Касаеву играть, клубы не прописали.

    Второй мяч вообще пошел от вратаря. Евгений Помазан так хорошо и точно пнул мяч, что сделал голевой пас. Мяч от двух штанг оказался в сетке. Поражение «Локомотива» от этого выглядело бы даже унизительно, но команда спаслась. По игре видно, что проблемы еще остаются.

    Текстовый онлайн матча «Балтика» – «Локомотив»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2.4 Голосов: 8
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 27 сентября 2018, 22:44

      Автор болеет за ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 27 сентября 2018, 14:33

      Нормальная игра получилась.... Феде опять чего то не хватает... Вроде и пасы раздает и бегает и в нужном месте оказывается а забить не может.... Когда уже прорвет то его

      0
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      ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY > Yuriy_Shahta 27 сентября 2018, 14:56

      Феде не хватает ещё одной наколки на жопе.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 27 сентября 2018, 12:52

      Балтика молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 27 сентября 2018, 09:54

      Я тут на днях посмотрел матч Монако. Хотел на дебют Головина в основе глянуть. А футбол оказался очень унылый. Средний Анже использовал свой момент и потом просто мяч отдавал сопернику. А более сильный, казалось бы, Монако постоянно ошибался на ровном месте в передачах и ходил пешком. В то время как и у Локомотива, и у Балтики были скоростные атаки. Команда ФНЛ, блин, устраивает квадрат в одно касание. А вторая команда Франции либо стоит, получив мяч, либо пинает со всей дури в стоящего в метре игрока, либо вообще вникуда выбивает. В общем, такое ощущение, что уровень наших клубов повыше уровня клубов Франции.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 27 сентября 2018, 09:44

      Смолов вместо хет-трика ничего опять не забил, все плохо, очень плохо.

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 27 сентября 2018, 08:55

      Балтика вчера была как минимум не хуже...на победе Локомотива сказался индивидуально более высокий класс братьев Миранчуков и раз в год стреляющая палка Эдер....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 27 сентября 2018, 08:09

      Палыч не мучай команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 27 сентября 2018, 06:36

      Отскочили...

      3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 27 сентября 2018, 06:02

      лохо- отстой

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 сентября 2018, 02:21

      хватит гнать уже локо выйграл пусть и в дв стоит отметить что в первом голе смолов ассистировал эдер забил да еще как леха начал забивать команда в атаке прибавила надо оборону подтянуть но в плане психологии парням будет уже легче

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