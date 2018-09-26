Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Теперь «Локомотив» чуть не вылетел из Кубка России. У соперника отметился даже вратарь

Теперь «Локомотив» чуть не вылетел из Кубка России. У соперника отметился даже вратарь

В чемпионате России у «Локомотива» только девять очков и 11-е место в таблице. В Лиге чемпионов команда Семина проиграла «Галатасараю» (0:3) в стартовом матче на групповом этапе. Теперь почти пришло новое разочарование в игре с «Балтикой», у которой тоже много проблем на старте сезона. «Локомотив» чуть не уступил в кубковом матче, хотя поставил на игру много основных футболистов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Один из голов «Локомотива» забил Алексей Миранчук. Его много критиковали в начале сезона, но теперь он многое доказал самому себе. Еще круче отличился вышедший на замену Эдер. От него мяч полетел после боковых ножниц. Победный гол вколотил Антон Миранчук, когда матч перешел в дополнительное время.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот так «Локомотив» обыграл итоговую победу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Голы «Балтики» в этом матче – отдельная история. Первый мяч забил Алан Касаев, которого забрали в аренду в Калининград все у того же «Локомотива». Никаких дополнительных соглашений, запрещавших Касаеву играть, клубы не прописали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Второй мяч вообще пошел от вратаря. Евгений Помазан так хорошо и точно пнул мяч, что сделал голевой пас. Мяч от двух штанг оказался в сетке. Поражение «Локомотива» от этого выглядело бы даже унизительно, но команда спаслась. По игре видно, что проблемы еще остаются.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Текстовый онлайн матча «Балтика» – «Локомотив»

Россия. Кубок Россия Балтика Локомотив Касаев Алан Помазан Евгений
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fan Loko mik
1537994077
Локо ЧЕМПИОН!!!! Удивительно Мощная игра со стороны ЧЕМПИОНОВ РОССИИ!!!! Просто УНИЧТОЖИЛИ одну из сильнейших команд России!!!
Ответить
Антибиотик
1537995049
Автор статьи так старался унизить Локомотив, что вспомнил все прошедшие матчи. А лучше бы следил за текущей игрой. Алексей Миранчук забил один гол, а не два, хватит писать чушь.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1537999021
Тенденциозная статья, судя по всему диктовал Геркус.
Ответить
anri1703
1538004067
хватит гнать уже локо выйграл пусть и в дв стоит отметить что в первом голе смолов ассистировал эдер забил да еще как леха начал забивать команда в атаке прибавила надо оборону подтянуть но в плане психологии парням будет уже легче
Ответить
vodomut
1538017343
лохо- отстой
Ответить
KOLBIS
1538019365
Отскочили...
Ответить
чемпион мира1
1538024965
Палыч не мучай команду.
Ответить
Всем привет, я тут время
1538027727
Балтика вчера была как минимум не хуже...на победе Локомотива сказался индивидуально более высокий класс братьев Миранчуков и раз в год стреляющая палка Эдер....
Ответить
TUMS
1538041924
Балтика молодцы.
Ответить
тщмек 19
1538077449
Автор болеет за ЦСКА?
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Назначены судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 15:35
3
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
Вчера, 12:17
11
Где смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
Вчера, 11:16
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
Вчера, 11:14
Где смотреть матч «Родина» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
Вчера, 11:12
Где смотреть матч «Акрон» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
Вчера, 11:09
Клуб Медиалиги готов обсудить подписание Дзюбы
31 июля
2
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России
29 июля
2
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
Кубок России. Смолов отметился голевым пасом в первом матче нового розыгрыша турнира
28 июля
ФотоЭкс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Расписание матчей медийных команд в 1-м раунде Кубка России
15 июля
Опубликовано расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России
15 июля
2
Раскрыты задачи «Зенита» на новый сезон
15 июля
18
«Я чуть не сгорел!»: Мостовой лично поучаствовал в изготовлении нового трофея Кубка России
11 июля
5
Смолов сыграет в Кубке России-2026/27
8 июля
1
Команда «БоМиК» выступит в Кубке России
1 июля
1
39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне
29 июня
5
СКА Басты сыграет в Кубке России
27 июня
1
Расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27
24 июня
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
19 июня
39
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой»
19 июня
11
Фото«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России
19 июня
38
Определены даты проведения Кубка России-2026/27
17 июня
1
РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России
17 июня
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+