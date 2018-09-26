Теперь «Локомотив» чуть не вылетел из Кубка России. У соперника отметился даже вратарь

В чемпионате России у «Локомотива» только девять очков и 11-е место в таблице. В Лиге чемпионов команда Семина проиграла «Галатасараю» (0:3) в стартовом матче на групповом этапе. Теперь почти пришло новое разочарование в игре с «Балтикой», у которой тоже много проблем на старте сезона. «Локомотив» чуть не уступил в кубковом матче, хотя поставил на игру много основных футболистов.

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Один из голов «Локомотива» забил Алексей Миранчук. Его много критиковали в начале сезона, но теперь он многое доказал самому себе. Еще круче отличился вышедший на замену Эдер. От него мяч полетел после боковых ножниц. Победный гол вколотил Антон Миранчук, когда матч перешел в дополнительное время.

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Вот так «Локомотив» обыграл итоговую победу.

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Голы «Балтики» в этом матче – отдельная история. Первый мяч забил Алан Касаев, которого забрали в аренду в Калининград все у того же «Локомотива». Никаких дополнительных соглашений, запрещавших Касаеву играть, клубы не прописали.

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Второй мяч вообще пошел от вратаря. Евгений Помазан так хорошо и точно пнул мяч, что сделал голевой пас. Мяч от двух штанг оказался в сетке. Поражение «Локомотива» от этого выглядело бы даже унизительно, но команда спаслась. По игре видно, что проблемы еще остаются.

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Текстовый онлайн матча «Балтика» – «Локомотив»