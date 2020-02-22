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Алан Касаев
Алан Касаев
Завершил карьеру
8 апреля 1986 (40), Владикавказ
#11 | Полузащитник
175 см | 72 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Касаев спустя 13 лет вернулся в «Аланию»
2020.02.22 01:29
1
Фото
Экс-игрок «Рубина» и «Локомотива» Касаев расторг контракт с «Авангардом»
2020.01.23 07:50
2
Видео
«Локомотив» опубликовал видеоролики по случаю прощания с Денисовым, Тарасовым и Касаевым
2019.06.30 17:33
8
«Матч ТВ»: Касаев прибыл на сбор «Авангарда». Он должен подписать контракт с клубом
2019.06.14 22:59
5
Фото
«Сочи» объявил о переходе Касаева
2019.01.28 12:18
2
Касаев может перейти из «Локомотива» в «Сочи»
2018.12.24 11:30
3
Касаев – о матче против «Локомотива»: «Никому ничего доказывать не хотел»
2018.09.27 07:41
2
Касаев отправился в аренду в «Балтику»
2018.07.03 19:55
7
Фарфан – самый титулованный игрок в нынешнем составе «Локомотива»
2018.05.08 09:53
3
Видео
Охранник не узнал Касаева и отказался пускать его в чемпионскую раздевалку «Локомотива»
2018.05.06 15:12
31
«Рубин» планирует бесплатно арендовать Касаева
2018.02.03 08:34
10
«Динамо» хочет вернуть Касаева
2017.10.18 22:07
5
«Локомотив» подтвердил продление контракта с Касаевым
2017.02.16 13:29
1
Касаев останется в «Локомотиве» до 2019 года
2017.02.16 06:04
5
Касаев: «Хорошо, что неудачная серия прервалась»
2016.10.24 06:12
Касаев — лучший игрок «Локомотива» в сентябре
2016.09.29 15:22
Касаев: «Локомотив» мог сравнять счет, но «Спартак» хорошо сыграл в обороне»
2016.09.11 21:51
3
Касаев: «Хочу сыграть за сборную России на ЧМ-2018»
2016.09.01 17:08
2
Касаев: «Семин – легенда «Локомотива» и тренер с большой буквы»
2016.09.01 12:37
1
Касаев надеется получить вызов в национальную сборную России на ЧМ-2018
2016.09.01 11:42
Видео
Касаев: «Хочу провести хороший сезон»
2016.07.18 10:42
6
Касаев: «Зная Бердыева, ожидал чего-то подобного от «Ростова»
2016.04.30 16:39
6
Касаев: «Сейчас задача «Локомотива» – победа в каждой игре»
2016.03.20 22:59
2
Касаев: «На сборах за каждый лишний килограмм штрафуют на 100 евро»
2016.01.25 11:54
Ловчев: «Игнатьев в «Локомотиве» может стать угрозой Самедову и Касаеву»
2015.12.29 22:00
1
Касаев: «Гилерме сможет конкурировать с Акинфеевым в сборной»
2015.12.06 23:59
2
Касаев: «Бердыев приложил руку к тому, что «Ростов» сейчас идет на втором месте»
2015.12.06 21:21
5
Касаев назвал минус всех российских защитников
2015.11.27 11:45
1
Касаев: «В России судьи все прощают Халку»
2015.11.27 09:29
10
Пашинин: «Не стали рисковать Касаевым и Чорлукой»
2015.11.09 04:09
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