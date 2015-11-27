Касаев назвал минус всех российских защитников

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев поделился мнением об игре защитников в Российской футбольной Премьер-лиге. Также футболист назвал минус всех российских защитников.



– С кем из защитников особенно намучились?



– С Анюковым. Неприятный, не дает развернуться. Изучил меня очень хорошо. Но в последнее время не пересекались.



– Логично – правый фланг в "Зените" застолбил Смольников.



– По манере игры – один в один Анюков! За четыре года работы с Бердыевым мы весь чемпионат разобрали от "а" до "я". Минусы любого российского защитника назову легко. Почти всякий реагирует на первое движение. Надо брать резкостью, – сказал Касаев.