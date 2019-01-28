«Сочи» объявил о переходе Касаева

Вот так новость! Если не ошибаюсь то он когда то играл вроде за жемчужину
Полузащитник Алан Касаев перешел из «Локомотива» в «Сочи» на правах аренды.
Клуб из Краснодарского края заключил с 32-летним игроком контракт на срок до конца этого сезона [по данным портала Transfermarkt].
В первой половине сезона россиянин выступал на правах аренды за «Балтику», в составе которой провел 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
После 24-х туров «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей по дополнительным показателям.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает