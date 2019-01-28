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    «Сочи» объявил о переходе Касаева

    Полузащитник Алан Касаев перешел из «Локомотива» в «Сочи» на правах аренды.

    Клуб из Краснодарского края заключил с 32-летним игроком контракт на срок до конца этого сезона [по данным портала Transfermarkt].

    В первой половине сезона россиянин выступал на правах аренды за «Балтику», в составе которой провел 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    После 24-х туров «Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей по дополнительным показателям.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм «Сочи»

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    28.01.2019 12:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 28 января 2019, 16:32

      Вот так новость! Если не ошибаюсь то он когда то играл вроде за жемчужину

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > sobaka120982 29 января 2019, 22:38

      Играли за кубань против нас но в фнл

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