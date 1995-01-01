Касаев может перейти из «Локомотива» в «Сочи»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в «Сочи».

32-летний россиянин провел первую часть сезона в аренде в «Балтике». Команда из Калининграда намерена расстаться с хавбеком из-за его высокой зарплаты.

Касаевым интересуются несколько клубов ФНЛ, но «Сочи» – главный претендент.