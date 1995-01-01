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    Касаев может перейти из «Локомотива» в «Сочи»

    Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев может перейти в «Сочи».

    32-летний россиянин провел первую часть сезона в аренде в «Балтике». Команда из Калининграда намерена расстаться с хавбеком из-за его высокой зарплаты.

    Касаевым интересуются несколько клубов ФНЛ, но «Сочи» – главный претендент.

    • В этом сезоне Касаев забил один гол в 21 матче ФНЛ.
    • Рыночная стоимость футболиста – 300 тысяч евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4799

      parevg 50 минут назад

      Правильнее было написать что Касаев может перейти из Балтики в Сочи, Локо он только принадлежит, а первую половину сезона играл в Балтике.

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      Рейтинг: +1325

      15112007 59 минут назад

      Успехов ему и ФК Сочи

      0
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